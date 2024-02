Dua Lipa ha creato l'evento ai Grammy Awards 2024

Per questa 66esima edizione dei Grammy Awards 2024, il 4 febbraio, Dua Lipa Ha aperto il concerto con una canzone composta dal suo nuovo soprannome Stagione di allenamento E i pezzi Balli notturni et al Houdini. La cover girl del numero di settembre 2023 di Vogue Francia è stata nominata come Miglior canzone scritta per un mezzo visivo e Canzone dell'anno per il suo titolo. Balli notturni Dal film BarbiePremi vinti Billie Eilish Per ottenere il titolo Per cosa sei fatto? Dallo stesso film. Sul tappeto rosso, fianco a fianco Taylor Swift, Miley Cyrus O Sofia RichieHa confermato ancora una volta il suo status di icona della moda dopo aver suscitato scalpore Schiaparelli Durante i Golden Globe Awards 2024.

Dua Lipa è elegante in un abito argentato

Prima di dare fuoco al palco dei Grammy Awards, Dua Lipa Crea l'evento su tappeto rosso. Logorante CoraggioHa rivelato una silhouette abbagliante in un abito lungo con innumerevoli inserti argentati e spacchi audaci. La cantante 28enne ha completato il suo look con una collana in platino e oro decorata con zaffiri arancioni di sua creazione. Tiffany&Co E il polsino abbinato.