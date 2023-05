L’Anderlecht vuole riportare in campo il forte rivale Percy Tau

Ad Anderlecht, come sappiamo, la prossima estate sarà particolarmente impegnata con un’amministrazione che deve comporre un gruppo capace di ricoprire ruoli di leadership. Quindi Jesper Fredberg ha iniziato a cercare rinforzi.



Tra gli incarichi che lo aspettano, cerca un n. 10 che possa sopperire alla lunga assenza di Yari Verschaeren. Per farlo, il club potrebbe prendere in considerazione un giocatore noto. Secondo i media sudafricani angolo lontanoPercy Tao sarà nella lista dei giocatori che potranno stabilirsi al Lotto Park nelle prossime settimane.

Il sudafricano aveva già indossato la maglia viola per la prima parte della stagione 2020-21 prima che il suo prestito scadesse con il Brighton desideroso di riconquistarlo. A quel tempo, gli fu ampiamente attribuito il merito di essersi unito alla capitale belga, Vincent Kompany.

Forte concorrente

Ma per l’Anderlecht le cose non saranno facili perché in gara ci saranno anche club come Utrecht, Brøndby e Al-Hilal. Ma la persona che potrebbe porre più problemi ai brussellesi è l’attuale club di Percy Tau.

Con un contratto con l’egiziano Al-Ahly fino al 2024, Tao al momento è lì soddisfatto, e quindi non vogliono vederlo partire facilmente anche se ha solo un anno di contratto, e quindi può partire gratis al fine di questo. Tao oggi vale 1,5 milioni di euro secondo Transfermarkt.

