Phyllis Matzo è passata dal paradiso unionista all’inferno dell’Anderlecht la scorsa estate. Il suo passaggio alla RSCA non ha avuto successo e Hendrik van Krombrueg ha spiegato perché.

Intervista podcast Radio RadzinskyE Hendrik van Cromburg, portiere e capitano dello Sporting, guidato da Felice Mazzo, tornato al fallimento di quest’ultimo. Secondo lui, i giocatori hanno la loro responsabilità in questo episodio.

“Philes Mazzo era un allenatore che ha lavorato molto su sentimento ed entusiasmo. Ha lasciato molta fiducia e libertà ai suoi giocatori… ma non eravamo abbastanza indipendenti e tatticamente qualificati per questo”, spiega Van Krombrueg. “Non eravamo pronti a prendere in mano la situazione”.

Un errore quindi, visto che il metodo di Mazz non si adattava a quello dell’Anderlecht. “C’era un netto divario tra RSCA e Phyllis Matzo, e non è un segreto. Dopo tre anni con Vincent Kompany, volevo qualcos’altro. Matzo è stato una boccata d’aria fresca all’inizio”, ha ammesso il portiere.

“Ma quando le cose andavano male, dovevamo tornare alla tattica, e con Matzo non ha funzionato”, ha concluso van Krombrueg.