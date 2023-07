Andrea Evans (ex Patti Williams di Young and the Restless, ex Tony Moore di Love, Glory and Beauty) è appena morto | Notizia

È con tristezza che vi informiamo della morte dell’attrice Andrea Evans all’età di 66 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno.

Andrea Evans ha iniziato la sua carriera giovanissima, partecipando prima a concorsi di bellezza e poi a spot pubblicitari. Ha iniziato la sua (lunga) carriera nelle soap opera nel 1978, interpretando Tina Lord in One Life to Live fino al 1981.

Nel 1983, Andrea Evans divenne Patty Williams, la sorella di Paul Williams (Doug Davidson), in The Fires of Love (“The Young and The Restless” nell’originale), poi tornò a One Life to Live fino al 1990.

Nel 1999, Andrea Evans è apparsa in un’altra soap, Amour, Gloire et Beauté / Top Models (“The Bold and The Beautiful” nella versione originale), dove è diventata Tawny Moore, la madre di Amber Moore (Adrienne Frantz). L’attrice riprenderà il ruolo nel 2010 ma questa volta anche in Fires of Love.

Nel 2000, Andrea Evans è diventata Rebecca Hotchkiss Crane in Passions, fino al 2007. L’attrice riprende il ruolo di Tina in One Life to Live nel 2011.

È un’attrice importante nel mondo delle soap che è appena venuta a mancare…

Andrea Evans è sposato con Steve Rodriguez dal 1998. La coppia ha adottato una figlia, Kylie Lynn, nata nel 2004.

Soap-Passion invia le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici.

