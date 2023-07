L’affondamento di Titano: una nuova teoria potrebbe spiegare l’implosione del sottomarino

Da allora, sono state condotte molte indagini per cercare di capire come Titano sia affondato nelle profondità dell’Oceano Atlantico settentrionale. “Attualmente, la priorità è recuperare gli oggetti dal fondo del mare”.Il capitano Jason Neubauer ha detto poche settimane fa.

All’inizio delle ricerche sono riapparse le critiche nei confronti di OceanGate, la società organizzatrice della spedizione. Nel 2018, David Luckridge parlava già di “Design sperimentale“Dal sottomarino, evoca”OceanGate ha rifiutato di eseguire test critici e non distruttivi“.

“Non saluterò le vittime del sottomarino Titan”

dopo scuola Diverse possibilità come Il problema del portello, un problema della struttura o dell’oblò che non regge la pressione dei fondali, a tutto questo si aggiunge una nuova ipotesi.

Secondo il New York Times, la nave madre responsabile del trasporto di Titano sarà di scarsa qualità. Polar Prince, il rompighiaccio dismesso, era responsabile di portare Titan a destinazione. Escursione al relitto del Titanic, durante la quale il sottomarino potrebbe subire danni. Le indagini sono in corso e non è ancora possibile giungere a una conclusione.

A causa del prezzo molto alto, è stato possibile scegliere l’economia.