Il Calcutta College è in pericolo

L’anziano allevatore di pesci bengalese Tappan Kumar Mondal, che ha trascorso la sua vita nelle zone umide a est di Calcutta, è preoccupato per le pressioni urbane esercitate oggi su questo vitale ecosistema della megalopoli indiana, soprannominato i “reni di Calcutta”.

“Stiamo gradualmente distruggendo l’ambiente”, ha lamentato all’AFP l’ex piscicoltore di 71 anni, “la pressione esercitata dalla popolazione, che ora è più numerosa di prima, danneggia l’ambiente naturale”.

Per più di un secolo, queste zone umide, che si estendono per 125 chilometri quadrati, sono servite da “impianto di trattamento biologico” per l’agglomerato indiano di 14 milioni di persone, grazie alla pratica della piscicoltura.

“Questo è un caso unico, perché le acque reflue della città vengono trattate naturalmente lì”, ha detto all’AFP Balamurugan, capo del dipartimento dell’ambiente per il Bengala occidentale (est).

Aggiunge: “Ecco perché sono chiamati ‘i due college di Calcutta’”.

Ogni giorno, un innovativo sistema di canali trasporta quasi il 60% delle acque reflue prodotte dalla capitale del Bengala occidentale, ovvero 910 milioni di litri, negli stagni delle zone umide.

“Poiché il livello dell’acqua è di soli 1,50 metri, la luce del sole combinata con le acque reflue fa esplodere il plancton in quindici o venti giorni”, spiega il signor Balamorgan.

Questo ricco e abbondante plancton alimenta le peschiere gestite da allevamenti ittici, che allevano in particolare carpe e tilapie.

Gli effluenti di questi corpi idrici, ricoperti di giacinto d’acqua, vengono utilizzati per l’irrigazione delle risaie e gli scarti organici vengono utilizzati come fertilizzante per la produzione di ortaggi.

Così, la pratica della piscicoltura permette non solo di trattare gratuitamente le acque reflue cittadine, ma di fornirle circa 150 tonnellate di verdure al giorno e 10.500 tonnellate di pesce all’anno a un costo inferiore.

In questa regione del delta del Gange, bagnata dall’Oceano Indiano e minacciata dall’innalzamento delle acque, le zone umide svolgono un ruolo importante nel controllo delle inondazioni.

“Calcutta non ha mai avuto problemi di inondazioni perché le zone umide agiscono come spugne assorbendo l’acqua piovana in eccesso” durante i monsoni, aggiunge Balamurgan.

Consiglio di Salvezza

Queste zone umide sono nella lista della Convenzione intergovernativa di Ramsar, che si occupa dell’”urbanizzazione” che minaccia questa piccola biosfera.

Secondo Drupa Das Gupta, ricercatore di SCOPE, Ong per la ricerca sugli ecosistemi, queste zone umide sono “molto più dei due reni di Calcutta (…) sono un’ancora di salvezza”.

Contribuiscono a regolare le condizioni climatiche locali, in particolare le precipitazioni e la temperatura, con effetti favorevoli per l’agricoltura e il mantenimento degli ecosistemi naturali, comprese le stesse zone umide.

“Le zone umide devono essere preservate a causa del fresco fornito dai corpi idrici esistenti”, ha detto Das Gupta ad AFP. “È un elemento essenziale per stabilizzare il clima della città e prevenire il riscaldamento globale”.

Lì opera un circolo virtuoso e, secondo l’esperto che lo cura da 25 anni, i piscicoltori ne sono i principali garanti.

La signora Das Gupta sta attualmente cercando finanziamenti per uno studio per determinare l’area esatta degli stagni ancora “completamente attivi”, il numero di persone che vi lavorano tutto l’anno e la produzione di pesce.

Grazie all’allevamento ittico, il Comune di Calcutta (KMC) risparmia l’equivalente di 64,4 milioni di dollari all’anno in costi di trattamento delle acque reflue, secondo uno studio condotto dall’Università di Calcutta e pubblicato nel 2017.

Questo rende Calcutta, nelle parole del principale sostenitore delle sue zone umide, Drobajyoti Ghosh, una “città a sostegno dell’ambiente”.

“Le zone umide si sono ridotte”, aggiunge lo specialista, “ma la cosa più importante è il numero totale di ettari di corpi idrici rimasti”.

I livelli di produzione sono cambiati, la popolazione è aumentata, gli edifici stanno invadendo lo spazio produttivo mentre i prezzi dei terreni sono aumentati vertiginosamente.

“La terra viene sottratta alla gente”, ha detto Sujit Mondal, un allevatore di pesce di 41 anni.

“molto marcio”

ma tu sei. Palamurugan sostiene che poiché il 95% delle zone umide è di proprietà privata, le autorità hanno solo il potere di impedire il riempimento dei corpi idrici e le costruzioni incontrollate.

Das Gupta risponde: “La proprietà privata è lettera morta, ma in pratica ci sono molti problemi di terra”.

Continua: “Il panchayat, la comunità rurale è molto corrotta e i residenti spesso la accusano di concedere permessi di costruzione non ufficiali agli sviluppatori in cambio di denaro”.

Solo l’autorità di gestione delle zone umide (Autorità di gestione EKW) è autorizzata a rilasciare permessi di costruzione.

Gli scagnozzi arrivano al punto di rubare il pesce dagli stagni nel cuore della notte, per viziare i pescicoltori e farli partire.

“Fanno pressioni sugli allevatori di pesce affinché rinuncino ai loro mezzi di sussistenza, e poi si impossessano della terra”, aggiunge.