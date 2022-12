Almeno tre morti nella sparatoria a Parigi: il presunto tiratore è già noto per due tentati omicidi

ilI fatti si sono svolti in Dingyan Street, nei pressi di un centro culturale curdo, in un’affollata zona commerciale particolarmente frequentata dalla comunità curda. È stata aperta un’inchiesta con l’accusa di omicidio premeditato, omicidio premeditato e violenza aggravata. Abbiamo appreso dalla Procura di Parigi che le indagini sono attualmente affidate alla Brigata Criminale della Polizia Giudiziaria di Parigi.

L’ufficio del procuratore di Parigi ha affermato che il rapporto provvisorio ha mostrato che tre persone sono state uccise e altre tre ferite.

Un uomo è stato arrestato e preso in custodia poco dopo l’incidente. Le sue motivazioni non furono immediatamente note. Secondo due fonti della polizia, quest’uomo, un macchinista in pensione di 69 anni con cittadinanza francese, sarebbe noto per due tentati omicidi commessi nel 2016 e nel dicembre 2021.

La stessa fonte ha affermato di non essere noto agli archivi dell’intelligence regionale e della direzione generale della sicurezza interna. Alexandra Cordebard, sindaco del 10° arrondissement, ha dichiarato alla stampa che “l’assassino stesso (che è stato ferito e) è stato trasportato con relativa urgenza in ospedale”.

Spostandosi a nord, il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha annunciato su Twitter che stava tornando a Parigi “dopo la drammatica sparatoria di questa mattina”. “Tutti i miei pensieri sono con i cari delle vittime”, ha aggiunto. Immediatamente, i sentimenti sono stati forti per la strada, circondati, in parte, da una grande forza di polizia.

Un giornalista dell’AFP ha notato che i membri del Centro culturale Ahmet Kaya erano particolarmente in lacrime, abbracciandosi l’un l’altro per consolarsi. Alcuni si sono rivolti alla polizia e hanno gridato: “Ricomincerà, non ci stai proteggendo, ci stanno uccidendo”.

“panico totale”

Un giornalista dell’AFP ha sottolineato che all’incrocio tra Enghien Street e Hauteville Street, le barelle sono state portate silenziosamente sul luogo della sparatoria e la polizia ha anche istituito un perimetro di sicurezza. La giornalista e attivista curda Salma Akkaya, che era presente al momento dell’attacco, ha detto ad AFP che “sei persone sono rimaste ferite”, tra cui “un famoso cantante curdo”. E l’autore ha sparato, nelle sue parole, “in direzione di un parrucchiere”.

“Sono stati sparati da sette a otto colpi per strada, è panico totale, siamo stati tenuti chiusi dentro”, ha testimoniato ad AFP un negoziante di un edificio vicino, che ha voluto rimanere anonimo.

“Abbiamo visto un vecchio bianco entrare e sparare al Kurdish Cultural Center, poi andare dal parrucchiere della porta accanto”, dice, all’angolo con la Cour des Petites. Roman, vicedirettore del ristorante Pouliche Paris, ha testimoniato per strada, per telefono: “Ci siamo rifugiati nel ristorante con il personale”.

Engin Street e il quartiere hanno molti ristoranti, bar, negozi e i marciapiedi, come quelli delle strade adiacenti, sono solitamente affollati di passanti. Secondo un altro testimone, un residente del quartiere che passava per strada ed è stato intervistato da AFP, “c’erano persone in preda al panico che gridavano alla polizia: + È lì, è lì, avanti + indicando il soggiorno per il parrucchiere.”

“Ho visto la polizia entrare nel soggiorno, dove ho visto due persone sul pavimento con ferite alle gambe e ho visto del sangue”, ha aggiunto, descrivendo “persone in stato di shock e panico”. L’Ahmet Kaya Centre, così chiamato in onore del celebre cantante, è un’associazione fondata su una legge del 1901 che ha lo scopo di “promuovere la graduale integrazione” della popolazione curda che vive nell’Ile-de-France.

Sabre attacca gli immigrati

L’indagato “era già noto agli ambienti giudiziari, in quanto aveva due precedenti anche se sono proseguite le ricerche”. Questi precedenti si riferiscono a “fatti a Seine-Saint-Denis dove sarebbe stato processato di recente, e sarebbe stato condannato, ma dopo la condanna l’accusa avrebbe fatto appello”.

e il secondo precedente sarebbe “in relazione a fatti che sarebbero avvenuti dalla parte di Percy a Parigi”. Si sa che l’uomo aveva già aggredito gli immigrati con la spada in un campo nel 12esimo arrondissement, secondo i primi elementi dell’indagine. Il pubblico ministero ha dichiarato che è stata aperta un’inchiesta giudiziaria. L’uomo era stato condannato per atti di violenza premeditata con arma di natura razzista oltre che per insulto. Poi è stato messo in custodia.

Una fonte della polizia ha detto all’AFP che l’uomo era sospettato di aver accoltellato almeno due migranti in un campo a Parigi la mattina dell’8 dicembre 2021 e di aver danneggiato diverse tende nel campo di Parc de Bercy nel dodicesimo arrondissement della capitale. Capitale.

Secondo la signora Bikwaw, è stato recentemente rilasciato.