Lady Gaga scioccata a casa di Gucci

Insieme a È nata una stellaOltre all’Oscar della canzone, Lady Gaga ha vinto la sua prima nomination come attrice. Una confessione che molti lo stanno preparando di nuovo per la sua interpretazione, in casa gucci, Patricia Reggiani, condannata nel 1998 per aver sponsorizzato l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci.

Ho messo tutta la mia vita in questo ruolo, spiega in un’intervista con Il giornalista di Hollywood. Ho sopportato tutto il dolore che ho provato quando sono stata aggredita, ragazza, di sentirmi abbandonata dalle persone che amo, di sentirmi in trappola, di non essere in grado di uscire nel mondo che amo. Ho preso tutto questo dolore e l’ho dato a lei”.

Le parole che scandisce. “In una scena, ho lanciato una candela accesa attraverso la stanza. Salma Hayek ha quasi avuto un attacco di cuore. Stavo cadendo a pezzi come Patrizia”. Poi Ridley Scott si preoccupò dell’effetto che questo ruolo avrebbe avuto sulla sua salute. “Non voglio che tu sia scioccato”, ha detto Ridley. E io ho risposto: è già stato fatto. Ci sono passato comunque. Così posso mostrartelo bene. Ebbene, ha risposto, lascia che non vada mai via, fallo di nuovo a te stesso.

Finalmente: “Non dovresti mai picchiare suo marito. Ma il mio amore, i miei migliori auguri, vanno a tutte le donne che cercano di sopravvivere e sopravvivere in un mondo di uomini”. Da scoprire al cinema il 24 novembre.