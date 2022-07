Brief del ballo di fine anno: Liam Gallagher invoca un problema di salute

Era in concerto al Festival di Beauregard, vicino a Caen in Francia. Ha anche cancellato il suo spettacolo in programma domenica a Cognac.







IlIl “cattivo ragazzo” del rocker inglese Liam Gallagher si è scusato sabato per aver interrotto il suo concerto il giorno prima al Festival di Beauregard, vicino a Caen, citando “laringite”, ed è anche responsabile, dice, della cancellazione del suo spettacolo domenicale a Cognac. .

“Mi scuso con tutti coloro che sono venuti al Festival di Bureaugard (sic) ieri sera, sono rimasto così deluso di dover mettere in corto il gruppo”, ha detto l’ex cantante degli Oasis su Twitter.

“Oggi mi è stata diagnosticata una laringite e i medici mi hanno prescritto un sollievo. Sfortunatamente, questo significa che devo cancellare il mio prossimo cognac party…”, ha aggiunto, riferendosi alla sua visita programmata al Blues Passions Festival, dicendosi “molto dispiaciuto” ma desideroso di mettere la sua salute al primo posto.

Venerdì sera, Liam Gallagher, 49 anni, si esibiva al Beauregard da quasi trenta minuti davanti a più di 28.000 spettatori quando improvvisamente ha lasciato il palco in mezzo a una canzone, visibilmente sconvolto, sotto gli scherni di un pubblico sbalordito, come appare attraverso un video clip Visibile sui social network.

Prima che il cantante si scusasse sabato, gli organizzatori del festival hanno respinto ogni responsabilità.

"Da mercoledì, John (titolo del festival, ndr) e le sue band hanno fatto tutto il possibile per accogliere i partecipanti al festival, i partner, i team e, naturalmente, gli artisti. Vorremmo sottolineare che Liam Gallagher ha interrotto il suo concerto per motivi che non aveva nulla a che fare con il festival", hanno affermato gli organizzatori in un comunicato stampa inviato all'AFP.

“Siamo spiacenti per questa situazione, ma la competenza delle nostre squadre non può essere messa in discussione”, hanno aggiunto.

Ninho e Vianney avevano suonato sullo stesso palco prima dell'arrivo dell '"icona pop" Liam Gallagher che doveva presentare il suo terzo album da solista "C'mon You Know", secondo il sito web del festival.







Il Festival di Beauregard è organizzato a Heruvelle Saint Clair (Calvados) e dura fino a domenica.