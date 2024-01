Laboratori per imparare l'italiano cantando

Cantare imparando una lingua straniera è una sfida raccolta da Linda Gurinoni. Quest'ultimo, italiano di nascita, si trasferì in Francia all'età di 25 anni e mantenne il suo bellissimo accento canoro. Ricopre molti ruoli, tra cui quello di insegnante di italiano, ma suona anche il basso in un gruppo rock. Recentemente ha iniziato un programma corale in italiano.

“Sono due anni che conduco laboratori di conversazione in italiano e ogni sessione termina con una canzoncina. Ho capito che ha tante virtù, è un ottimo antistress e un ottimo strumento per imparare una lingua straniera, soprattutto per tutto ciò che riguarda pronuncia e intuizione, serve per cogliere il ritmo della lingua.aiuta.

Due volte al mese

Sabato 13 gennaio si è tenuta la prima prova con una decina di persone. La sessione è iniziata con esercizi di respirazione, seguiti dalla lettura del testo cantato. È stato ricercato e tradotto per una migliore comprensione. Poi arrivano le prime note di chitarra, accompagnamento di Linda Gurinoni, cantante e chitarrista di Sebastien. Quindi i partecipanti possono iniziare a cantare

Non è necessario essere esperti della materia, né parlare la lingua di Dante, ovviamente l'atmosfera è rilassata e favorevole all'utilizzo di tecniche di canto in lingua straniera che non è necessario padroneggiare. Le prime canzoni, la numero tre del primo trimestre dell'anno, sono accessibili con un ritmo facile per iniziare con sicurezza.

Iscrizioni e informazioni: 06 30 17 23 89 o lindaguerinonipsychopeda@gmail.com. I workshop si tengono due volte al mese, in 26 rue Le Terme a Marennes.