Al Coco'latte di Bazouges parliamo inglese, spagnolo e italiano!

Lo stabilimento Coco'latte di Bazouges organizza regolarmente scambi linguistici. I clienti devono parlare inglese, francese o italiano. A volte il posto si trasforma addirittura in un teatro.

“Un caffè per favore”. Non è sempre possibile pronunciare questa frase in francese a Coco'latte, place de la ville de Bazouges, a Château-Gontier-sur-Mayenne. Di solito, il direttore Coralie organizza dei caffè linguistici, e quando si tengono: “Quando si passa dalla porta del locale, è vietato parlare francese”, avverte il direttore Coralie, che ha avuto l'idea di questi “caffè linguistici” . “Migliorare la lingua davanti a un caffè è davvero divertente”, aggiunge.

Cappuccino realizzato da Coralli di Cocolat. ©Radio Francia –

Beneit Teresa

Invita Christopher, un insegnante di inglese, a condurre questi incontri. Dion, dal Messico, le permette di praticare lo spagnolo.

I caffè in lingua italiana aprono all'inizio dell'anno con Ariana che arriva per la prima volta sabato 27 gennaio dalle 10:00.

Insegnante di italiano autodidatta

Ariana ha imparato l'italiano per curiosità. “È il paese, la cultura, la storia e il cibo dell'Italia che amo.” L'autore ha iniziato ad apprendere questa lingua nel 2000 fino a conseguire la laurea magistrale. Prima di ciò, aveva acquisito alcune conoscenze al college. “Voglio che l'italiano riconquisti il ​​suo posto nelle scuole.”

Ariana dietro il bancone a preparare la bevanda calda preferita dagli italiani. ©Radio Francia –

Beneit Teresa

Durante il Language Café potrai sicuramente parlare come un italiano facendo tanti gesti con le mani!

Il teatro del caffè di Odile Menant

L'attrice Odile Menant stava cercando un posto dove dare spettacoli teatrali. Si innamora del Coralie's Cafe. Vi aspetta per l'ultima rappresentazione dello spettacolo teatrale “Era così bella quando era piccola” venerdì 26 gennaio dalle ore 20.00. Il 16 febbraio Odile Menant si esibirà nuovamente al Cocolot con “My Real Life as Miss”.