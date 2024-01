A Uri questa associazione diffonde la lingua e la cultura italiana

Controlla i miei messaggi

Giovanna Gascone saluta con affetto la dozzina di persone sedute attorno ai tavoli.

Giovanna è originaria di Napoli e insegna italiano come assistente alla Georges-Dumesil High School di Vernon. (tuo) così come i Collèges César-Lemaître a Vernon e i Collèges Leonard-de-Vinci a Saint-Marcel.

Diffondere la cultura italiana

Come questi Riunione Dopo le vacanze di Natale, Jacques Tragin, uno degli “studenti”, propone una breve pausa presso le Galettes des Rois. Un'occasione per Giovanna per confrontare gli usi francesi e quelli italiani.

«Non esiste la torta del re, invece questa vecchia, la Befana, distribuisce dolci nelle calze dei bambini se sono buoni, anzi, carbone dal 5 al 6 gennaio. »

L'Associazione l'Italia Opera da tredici anni. La maggior parte di loro, come il presidente Alain Le Douceur, sono presenti fin dall'inizio: Vado spesso in Italia A Vernon non ho trovato altra opportunità di parlare italiano oltre a questa associazione. Per questo abbiamo creato questa associazione. »

Geografia, cibo, cultura…

Intorno al tavolo ci sono soprattutto persone Pensionato Principalmente coloro che seguono l'istruzione Ragioni culturali e quelli che non hanno imparato l'italiano studiando.

L'associazione esiste da 13 anni. ©Le Democrate Vernonnais

Le lezioni settimanali si concentrano su temi geologia, In quel giorno, le province d’Italia, storia, IL cultura, IL Gastronomia E fino a un certo punto Grammatica Su richiesta dei partecipanti.

Catherine Gottland ha scoperto l'associazione durante un forum a settembre.

Mia figlia vive a Bologna, quindi ho una buona ragione per interessarmi all'Italia e alla lingua italiana. Essendo italiana, Giovanna è bilingue, tuttavia conduce questi corsi quasi esclusivamente in italiano. È una modalità operativa essenziale sia per la comprensione che per l'espressione verbale che desideriamo sviluppare. Anche se il mio livello non è ancora buono come quello degli altri partecipanti, ho fatto molti progressi dall'inizio. Catherine Gotland, membro della Società L'Ita-lien

E Viaggio in Italia Il fatto di essere prodotto dal duo Vernon accresce l'interesse degli “studenti”.

Le lezioni di un'ora si tengono settimanalmente il giovedì pomeriggio. 07 78 31 21 14 o 06 40 59 52 41 per tutte le informazioni.

