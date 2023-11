“The Fool” e “The Lobod” Harry, il vero soprannome di Kate… Le tre storie shock del libro che scosse la famiglia reale britannica

Harry e il suo “esercito di psicologi”

La relazione tra il Duca di Sussex e il Principe William è stata descritta come “rotto per sempre”. L’erede al trono è anche molto crudele nei confronti del fratello, se vogliamo credere all’autore. Secondo una fonte intervistata da Omid Scobie, il Principe di Galles è convinto che Harry lo fosse “lobulato” “Con il suono”Un esercito di psicologi Negli ultimi anni. “Si sente come se avesse perso Harry e non vuole conoscere questa versione di se stesso. Dicono. Si dice che gli attacchi del principe Harry alla sua famiglia siano egoistici e ““Molto californiano”.

Kate e Meghan: Buckingham Palace le avrebbe spinte a imitare Lady Diana

La moglie del principe William non è sopravvissuta. Tuttavia, Kate Middleton, i cui momenti diventano regolarmente virali, ha una cattiva reputazione dietro le quinte. La principessa del Galles, descritta come “Freddo” Nel libro eredita il soprannome poco lusinghiero di “Katie Keene” (Katie the Enthusiast, ndr). Secondo l’autore, il palazzo farà del suo meglio per nascondere l’orario di lavoro ridotto di Kate Middleton nascondendo che non condivide con lei la corona.agitazione”.

La principessa Diana è stata uccisa? La teoria del complotto sta tornando alla ribalta

Anche il re Carlo III lo considera il suo rango. “a capo della monarchia”Che deve essere cambiato profondamente se non vuole scomparire”.Il re avrebbe potuto avere difficoltà con gli attacchi compiuti da suo figlio nel suo documentario su Netflix. Si dice che il re abbia invitato Harry A“stupido”. ““È passato dal silenzio radiofonico a parlare apertamente del fatto che suo figlio fosse un idiota”.leggiamo Fine del giudizio. Dunque tra i Windsor l’atmosfera non è delle migliori.