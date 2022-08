Christian Burgess insultato da Jonathan Lardot durante l’Unione di Anversa? “L’arbitro mi ha detto che ero il peggior difensore che avesse mai visto”.

Unionisti persi nel giardino del grande vecchio. 4-1 nel primo tempo e il gol di Union nella ripresa non cambia nulla. Gli uomini di Karel Gerets hanno concluso la partita con nove uomini dopo che Lazar ed El Azouzi sono stati esclusi.

Dopo l’incontro, Christian Burgess si è fermato al microfono di Eleven per condividere la sua discussione con l’arbitro dell’incontro, il signor Jonathan Lardotte.

“Era una partita importante che dovevamo giocare con undici partite. E sai, quando senti l’arbitro dirti “Sei il peggior difensore che abbia mai visto”, si chiede cosa gli stia passando per la testa. Deve cercare di rimanere neutrale e gestire la partita in maniera adeguata. Non è bello sentirlo quando giochi a calcio e vuoi essere competitivo. confermo che me l’ha detto Fu nel secondo tempo che il numero fu ridotto a nove. Questo è quello che ho sentito dalla sua bocca. Non sono felice”Denunciare il difensore sindacale.

“Se lo dice è una cosa seria”, commenta Noureddin Jabbari, consulente del settore. “Di solito è un arbitro decente. Devi chiederglielo. Se dice così, è sbagliato e il giocatore non lo sente”. Philip Albert è andato nella stessa direzione del suo collega. “Bisogna aspettare il verdetto”.