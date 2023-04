La Cambogia avanza nella sanità

Oms: i progressi della Cambogia nell’assistenza sanitaria

La Cambogia ha ottenuto una serie di grandi risultati nello sviluppo del settore sanitario negli ultimi decenni, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 7 aprile in occasione del 75° anniversario. H Anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Secondo la dichiarazione, i significativi risultati sanitari della Cambogia negli ultimi decenni hanno migliorato la vita di molte persone. L’aspettativa di vita è aumentata notevolmente in Cambogia, raggiungendo i 76 anni nel 2022, afferma la dichiarazione, aggiungendo che il 99% delle donne ora partorisce con un operatore sanitario qualificato, rispetto a più di una donna su tre nel 2000. .

La dichiarazione afferma che i tassi di mortalità per neonati e bambini sotto i cinque anni sono diminuiti rapidamente negli ultimi due decenni, rispettivamente da 37 a 8 e da 124 a 16 per 1.000 nati vivi.

Il paese ha eradicato la poliomielite nel 1997 e ha compiuto grandi progressi nella prevenzione, nel controllo e nell’eradicazione di altre malattie infettive, ha affermato, aggiungendo che il numero di casi segnalati di malaria da falciparum è ai minimi storici e sono passati cinque anni da quando la malaria è stata introdotto per la prima volta. I decessi sono stati registrati per ultimi. Immatricolata nel 2018.

L’incidenza della tubercolosi e i tassi di mortalità sono diminuiti di quasi il 50% tra il 2000 e il 2021 e la Cambogia ha raggiunto gli obiettivi globali di riduzione dell’AIDS prima del previsto.

La Cambogia si è preparata e ha risposto in modo efficace alle minacce e alle emergenze per la sicurezza sanitaria, in particolare la pandemia di COVID-19, rafforzando i sistemi di sorveglianza e risposta, le capacità di laboratorio e le misure sanitarie e sociali.

La dichiarazione afferma che il Regno ha raggiunto un’elevata copertura vaccinale contro COVID-19 mantenendo i servizi sanitari di base e fornendo supporto per la salute mentale e psicosociale durante il periodo di picco di tensioni e crisi.

