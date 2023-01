L’allarmante cattiva salute dei platani

Agenti patogeni, la peronospora è un fungo a chiazze che attacca in modo specifico i platani. Arrivato in Francia nel 1945 durante lo sbarco delle truppe americane in Provenza tramite casse di munizioni, questo parassita non è stato identificato fino al 1974. I platani sono già stati infettati dal 1970.

Segni di declino e morte di alberi infetti contribuiscono alla rapida diffusione della malattia agli alberi vicini. Gli interventi umani, il posizionamento in riva al mare, gli insetti sono tutti potenziali vettori di diffusione delle malattie. “Un fenomeno molto preoccupante per il nostro patrimonio naturale. Infatti, il 2022 sarà l’anno in cui l’Europa classificherà 42 comuni della Val d’Adour come aventi macchie di degrado, questo famoso fungo. Questa situazione ci porta ad essere molto preoccupati per la sostenibilità come lo studio è stato effettuato a maggio/giugno 2022 Per effettuare un censimento di questi alberi nel nostro comune e del loro “stato di salute” Dei 620 alberi abbattuti presenti sui terreni comunali, abbiamo più di 44 morti o feriti mortali negli ultimi 3 anni. La velocità di diffusione è grande e il nostro paesaggio rischia di essere cambiato per sempre a causa di questi Il flagello. Dobbiamo avere un po’ di coscienza” osserva Denis Grunier, Sindaco di Sariyak che informa: “Sariyak Begur sarà la sede di un importante incontro del 22 marzo 2023 nel municipio, organizzato dallo stato con 42 comuni coinvolti.La selezione di Sariyak da parte del DRAAF (Direzione dell’alimentazione) Ministero dell’agricoltura) riconosce e traduce la nostra partecipazione a questo argomento. Non esiste un trattamento curativo per le macchie di ruggine del platano. L’unico modo per debellare la malattia è tagliare le radici dell’albero infetto prima di bruciarlo.