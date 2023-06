Non farti prendere dal panico se riscontri questo errore, l’iPhone ha problemi con gli SMS

Hai problemi a inviare messaggi di testo dal tuo iPhone in iOS 17? Non preoccuparti più, abbiamo risolto la causa del problema.

Al WWDC 2023, Apple ha annunciato il rilascio di iOS 17. Molti utenti si sono affrettati a installarlo, ma i primi problemi non hanno richiesto molto tempo. In effetti, alcuni stanno già riscontrando problemi nell’invio di SMS.

Errore di visualizzazione

iOS 17 include finalmente la funzione per pulire automaticamente i messaggi di testo contenenti codici di attivazione, ma alcuni utenti hanno problemi a inviare messaggi di testo agli utenti di telefoni Android. Al momento, l’unica soluzione è contattare il proprio corrispondente in un altro modo. Per assicurarti che quest’ultimo abbia ricevuto il tuo messaggio. Non proprio ottimale per una volta.

Al momento è difficile sapere chi sia veramente colpito da questo bug. Dal punto di vista dell’editing, non abbiamo riscontrato questo problema. Tuttavia, alcuni di voi potrebbero incontrarlo. È importante ricordare che iOS 17 è attualmente in beta, il che significa che potrebbe avere dei bug.

Vi consigliamo quindi di installarlo solo su dispositivi di prova e soprattutto di non metterlo sul vostro iPhone principale. Sebbene questa versione sia relativamente stabile rispetto alla versione beta, potrebbe causare un aumento del consumo della batteria.

