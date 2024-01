La vergognosa vittoria di Rishi Sunak

Alla fine, la caparbietà del primo ministro britannico Rishi Sunak ha dato i suoi frutti. Il suo controverso disegno di legge per deportare in Ruanda i richiedenti asilo arrivati ​​illegalmente nel Regno Unito è stato approvato dalla maggioranza conservatrice della Camera dei Comuni. Si tratta di una vittoria politica per il primo ministro, nel senso che un voto negativo avrebbe gravi conseguenze per lui. Tuttavia, se guardiamo oltre il destino di Sunak, vediamo che questo disegno di legge rappresenta, per molti aspetti, un fallimento mascherato da successo. Essa corre il rischio di essere modificata in modo significativo dalla Camera dei Lord, al fine di renderla conforme al diritto internazionale. Sarà nel mirino di una serie di cause legali intentate da persone minacciate di deportazione. Solo uno di loro sarà inviato in Ruanda prima delle elezioni generali del 2024? Il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer, il candidato più probabile alle prossime elezioni, ha già annunciato che annullerà il testo se il suo partito riprenderà il potere. Tutto per questo.

Ancora più importante, questo progetto mostra il fallimento morale del governo conservatore, ossessionato dalla riduzione del numero di immigrati clandestini – 30.000 persone nel 2023, rispetto alla popolazione britannica di 65 milioni. Questo è il risultato più efficace che continua a qualificare i “pagamenti inferiori” del Ruanda ai suoi clienti, e il rimborso della sentenza emessa in novembre dalla Corte Suprema britannica e dagli Haut-commissariati per i profughi delle Nazioni Unite. C'è motivo di preoccupazione per la decisione di Londra di liberare i funzionari britannici responsabili delle espulsioni dall'obbligo di rispettare gli ordini della Corte europea dei diritti dell'uomo – che all'ultimo minuto ha cancellato il primo volo di deportazione, nel giugno 2022. È importante, infine, sottolineare che il desiderio dei paesi europei – Regno Unito, Danimarca e Italia – di esternalizzare le loro politiche di asilo verso paesi terzi, in cambio di valuta pregiata, non è né una soluzione efficace, né duratura, né degna di attenzione. I valori che dichiariamo essere i nostri. Si tratta di politiche di facciata dietro le quali si nascondono coloro che le sostengono per impedire loro di pensare a soluzioni reali alle complesse e urgenti questioni poste dai fenomeni migratori. READ Un veicolo che va nella direzione sbagliata sull'autostrada A23 provoca un terribile incidente (video shock)