Socit Generale, Euronext, Atos, OVH, Clariant, Sika, Stora Enso, Glencore …

editore



1898





















Seguire







Poiché le informazioni finanziarie vengono consumate come pasticcini e cibi caldi e all’ora della colazione, Anthony Bunden si sveglia all’alba per servirti la riunione mattutina ogni mattina.

Giornalista finanziario e agente di cambio per più di due decenni, editoriale e calunniatore impareggiabile, è il caporedattore di ZoneBourse.

















Ogni mattina, prima dell’apertura dei mercati europei, cerca una serie di consigli da parte degli analisti che coprono i principali mercati del vecchio continente. L’elenco include solo le aziende che hanno cambiato idea o target di prezzo o sono state nuovamente monitorate. Sarà probabilmente aggiornato durante l’incontro. Queste informazioni fanno luce sui movimenti di alcuni titoli o sul sentimento del mercato nella società. In giro per la città: Citigroup passa da buy a neutral, puntando a 2,33€.

Atos: Citigroup ha abbassato il target di prezzo da 12 a 9 euro.

Bossard: UBS resta corta con il prezzo obiettivo in aumento da 159 a 161 franchi svizzeri.

Civitanavi: Berenberg resta long con prezzo target in salita da sei a 6,30 euro.

Clarinetto: Goldman Sachs è stato lungo con un prezzo obiettivo di CHF 20-20,40.

Deutsche Boerse: Jefferies resta lungo con l’obiettivo di prezzo che sale da 192 a 210 euro.

DS Smith: Morgan Stanley sta passando da sovrappeso a sovrappeso online puntando a 340 Gbps.

Euronext: Jefferies resta long con un target price compreso tra 118€ e 100€.

Evonik: Jefferies rimane neutrale con un target price in calo da 21,50€ a 18,80€.

Gruppo GEA: AlphaValue passa da accumulazione a riduzione, target 33,10 euro.

Glencore: Goldman Sachs rimane sul lato degli acquisti con il suo obiettivo di prezzo aumentato da £ 610 a £ 700.

Informa: Goldman Sachs riprende il monitoraggio degli acquisti, punta a 775 GBp.

Lanxess: Jefferies rimane long con un prezzo obiettivo basso compreso tra 48 e 43 EUR.

Mithra: Ehrenberg resta long con target price in calo da 31-25 EUR.

Mondi: Morgan Stanley sta passando dall’aumento di peso online all’aumento di peso puntando a 1800 Gbps.

OVH: Citigroup ha abbassato il target di prezzo da 18€ a 12,50€.

Sage: HSBC inizia ad acquistare il monitoraggio con un obiettivo di 845 GB.

Sika: Barclays è ancora sovrappeso con un obiettivo di prezzo ridotto da 310 a 290 franchi svizzeri.

Smurfit Kappa: Morgan Stanley sta passando dall’online al sovrappeso puntando a 3200 GB.

SocGen: Redburn passa da neutrale a comprare.

Stora Enso: Morgan Stanley passa da sottopeso a sottopeso online puntando a € 14,70.

TUI AG: Berenberg resta short con target price ridotto da 1,80 a 1 euro.

UPM-Kymmene: Morgan Stanley passa dal peso online al sottopeso puntando a €24. Zonebourse.com 2022