La tua salute è un tesoro desiderabile – ARTE

Investendo nel settore medico, i giganti del web si stanno posizionando come un’alternativa ai sistemi sanitari pubblici e privati ​​oberati di lavoro. Indagare la parte inferiore di un modello in esecuzione, che mobilita la tecnologia e la raccolta di dati.

fonte : arte, youtube

“Cura ed elimina tutte le malattie entro la fine del secolo” è l’ambizione del presidente di Facebook Mark Zuckerberg e di sua moglie, la pediatra Priscilla Chan, attraverso la loro fondazione, la Chan Zuckerberg Initiative. Da diversi anni i colossi del web investono molto nel mondo della medicina. Mentre Google sviluppa un’intelligenza artificiale in grado di competere con i migliori professionisti, Apple consente a tutti di controllare la propria salute grazie a oggetti connessi, mentre Amazon gestisce i mercati della telemedicina e delle assicurazioni incrociate tramite Amazon Care, il suo servizio sanitario. aiuto. Questi giganti della tecnologia, insieme a diverse start-up, fanno affidamento sullo sfruttamento dei dati sanitari, il “nuovo oro nero”, per migliorare l’assistenza, ridurre i costi e prevenire le malattie. Ma possiamo affidare loro queste informazioni ad occhi chiusi? Mentre l’Unione Europea ha finora regolamentato la privacy dei dati personali, negli Stati Uniti e nel Regno Unito la gestione viene ceduta alle aziende attraverso contratti redditizi. Tra i progressi della medicina e la corsa al profitto, come intendiamo questo nuovo paradigma? Come cambierà il ruolo dei medici?

acrobazie

Dalla diagnosi medica alle assicurazioni e ai test genetici, nulla sembra ormai sfuggire ai giganti del web. Alimentato da testimonianze di esperti, questo sondaggio mette in discussione i meriti e gli eccessi di questa nuova visione della salute, tra affrontare la carenza di medici e monitorare i comportamenti. È stato condotto in Europa e negli Stati Uniti e in particolare rivela come le aziende private stiano cercando di conquistare un mercato redditizio con il pretesto di rendere gli individui padroni del proprio benessere. Attraverso l’esperienza della comunità medica digitale creata su scala regionale in Germania, il documentario mostra anche le alternative che si muovono verso una gestione globale e umana della salute.

La tua salute è un tesoro desiderabile

Documentaire de David Carr-Brown (Francia, 2022, 1 ora e 23 minuti)

