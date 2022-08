Health Canada sta ritirando i medicinali perché potrebbero portare a un sovradosaggio

Health Canada ha emesso un avviso su lotti di compresse di idromorfone da 2 mg pms (lotto 639268) perché i flaconi possono contenere compresse di forza più elevata, ovvero otto milligrammi di idromorfone.

Questo farmaco dell’azienda Pharmascience è venduto in farmacia in flaconi da 100 compresse per la distribuzione ai consumatori. I prodotti in questione sono stati venduti tra maggio e agosto 2022.

L’idromorfone è un oppioide usato per trattare il dolore e il disturbo da uso di oppioidi.

La pillola da 2 milligrammi è di colore arancione, arrotondata con “2” su un lato e “pms” sull’altro lato. La compressa da otto milligrammi è bianca e ha il numero “Otto” impresso su un lato.

Coloro che hanno tale medicinale a casa dovrebbero controllare il contenuto del flacone per assicurarsi che stiano assumendo la dose corretta.

Health Canada ha avvertito in una dichiarazione che l’assunzione accidentale di troppo idromorfone o l’aumento improvviso della dose potrebbe portare a un sovradosaggio, che può essere pericoloso per la vita, anche nelle persone con una certa tolleranza agli oppioidi.

I sintomi di un sovradosaggio di idromorfone includono vertigini, sonnolenza, confusione, battito cardiaco lento, respiro lento, difficoltà respiratorie, pelle fredda e umida, convulsioni, coma e morte.

Se prendi accidentalmente una compressa da otto milligrammi di idromorfone invece della compressa da due milligrammi, contatta immediatamente il tuo medico o il centro antiveleni regionale, anche se non ci sono sintomi. Se il naloxone è disponibile, prepararsi a somministrarlo, consiglia Health Canada.