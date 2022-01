La terra si sgretola sotto i piedi di Joe Biden

Con ogni probabilità, il 18 gennaio il presidente democratico non potrà approvare due proposte di legge di riforma del suffragio. La feroce ostilità dell’opposizione repubblicana e di molti ribelli democratici, insieme all’inflazione e alla pandemia in corso, stanno davvero suonando a morte per la presidenza Biden?

Giornalista negli Stati Uniti

Di Maureen Picard



Pubblicato il 14/01/2022 alle 20:36 Tempo di lettura: 4 minuti



ioTutto ciò che mancava era una bufera di neve per travolgere Joe Biden. Lo sfortunato presidente degli Stati Uniti ha appreso giovedì sera tardi dal suo amico e leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer che il Congresso stava prendendo una pausa durante il lungo weekend attraverso l’Atlantico a causa di un anello di neve previsto domenica e lunedì nella capitale. Inizialmente, i funzionari eletti dovevano rimanere in sessione per decidere su due leggi a tutela del diritto di voto (il Freedom of Voting Act, John Lewis Voting Advancement Act) che furono oggetto del confronto di Homer. Rinviando a martedì 18 gennaio, ha saltato la votazione sulla pietra miliare del Martin Luther King Day, il terzo lunedì del mese che dovrebbe celebrare la nascita del fondatore del movimento per i diritti civili.



