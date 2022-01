Video iraniano pubblicato dall’Ayatollah Khamenei che ritrae l’assassinio di Trump mentre giocava a golf

Questo video è stato pubblicato in occasione del secondo anniversario dell’uccisione di Qassem Soleimani, assassinato il 3 gennaio 2020 da un attacco di droni statunitensi per ordine di Trump.

Pubblicato il 14/01/2022 16:04 Tempo di lettura: 2 minuti



ilMercoledì, il sito ufficiale dell’Ayatollah Ali Khamenei ha pubblicato un video animato che ritrae l’assassinio dell’ex presidente Donald Trump mentre stava giocando a golf nella sua casa di Mar-a-Lago, in Florida, accompagnato dal suo ex segretario di Stato Mike Pompeo. L’Iran utilizza un robot su quattro ruote e un drone per monitorare Trump.

Il video mostra quindi un operatore di droni che invia un messaggio in arabo. Il testo è visualizzato in inglese: “L’assassino di Soleimani, e chi ha dato l’ordine ne pagherà il prezzo”. Il messaggio è stato inviato a Donald Trump e al suo compagno di tour di golf. Quindi il video mostra un drone che prende di mira l’ex presidente e gli lancia un missile. Lo schermo diventa nero e viene visualizzato il messaggio “La vendetta è finale” sia in inglese che in arabo.







Questo video è stato pubblicato in occasione del secondo anniversario della morte di Qassem Soleimani, assassinato il 3 gennaio 2020 da un attacco di droni statunitensi per ordine di Trump. Non è la prima volta che le autorità iraniane pubblicano questo tipo di video.