La Terra riceve un messaggio laser che cade ad una distanza di 16 milioni di chilometri

Un rivoluzionario esperimento nello spazio profondo ha permesso alla sonda spaziale Psyche della NASA di trasmettere un messaggio tramite laser alla Terra da una distanza senza precedenti di 16 milioni di chilometri, ovvero circa 40 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Questo successo delle comunicazioni ottiche dello spazio profondo (DSOC) rappresenta la più ampia dimostrazione delle comunicazioni ottiche.

Ottimo primo

Nel campo dell’esplorazione spaziale, le comunicazioni tra gli oggetti spaziali e la Terra svolgono un ruolo cruciale. Tradizionalmente, viene implementato tramite onde radio Per trasferire dati. Tuttavia, questi segnali, sebbene affidabili, sono soggetti a… Limitazioni della larghezza di bandache può limitare la quantità di informazioni inviate contemporaneamente, soprattutto per le attività remote.

Inoltre, la velocità di trasferimento dei dati diventa fondamentale per le attività che richiedono uno scambio di informazioni complesso, tra cui immagini ad alta risoluzione, streaming video o dati scientifici dettagliati.

Negli ultimi anni, gli scienziati e gli ingegneri della NASA hanno scoperto nuovi metodi, in particolare l’uso di… Comunicazioni visive, per superare questi limiti. Comunicazione visiva, basata sull’utilizzo Laser, Offre infatti la possibilità di raccogliere enormi quantità di dati in onde luminose, consentendone la trasmissione Velocità molto superiori a quelle dei tradizionali sistemi di comunicazione radio.

La missione della sonda spaziale Psyche della NASA, in viaggio verso l’asteroide con lo stesso nome, funge da banco di prova per la navicella spaziale. Comunicazioni ottiche nello spazio profondo (DSOC), un progetto innovativo volto a testare e dimostrare la fattibilità di questa forma di comunicazione su grandi distanze. Pochi giorni fa, la sonda era riuscita a trasmettere un messaggio tramite un laser alla Terra (è stato catturato dal telescopio Hale, all’Osservatorio Palomard in California) a una distanza eccezionale di 16 milioni di chilometri.

Pertanto, questa tecnologia apre grandi prospettive per le missioni future e potrebbe facilitare la trasmissione in diretta dalla superficie di Marte.

Alcuni ostacoli

Tuttavia, questo progresso verso le comunicazioni ottiche non è privo di sfide. Uno di questi giace dentro La precisione necessaria per direzionare il raggio laser Su distanze molto lunghe. Infatti, mentre i laser consentono un’efficiente raccolta dei dati, la necessità di mantenere un percorso laser estremamente preciso su milioni di chilometri ne rende l’utilizzo particolarmente complesso. Infatti la minima deviazione può compromettere la qualità della trasmissione e provocare una disconnessione.

Un’altra grande sfida riguarda la gestione dei ritardi di comunicazione inerenti al debole segnale dei fotoni quando percorrono enormi distanze.

Durante il test DSOC sono stati prelevati fotoni Circa 50 secondi Per coprire la distanza tra la sonda spaziale Psyche e la Terra. Tuttavia, man mano che Psiche si allontana, il tempo impiegato dai fotoni per viaggiare avanti e indietro aumenterà notevolmente, portando a ritardi nelle comunicazioni più lunghi, come nel caso dei messaggi radio. Ciò richiede quindi a Adattamento continuo di trasmettitori e ricevitori Laser su entrambi i lati per compensare i movimenti del suolo e dello spazio profondo.

Nonostante questi ostacoli, si tratta di un risultato notevole Apri la strada Promuovere l’esplorazione dello spazio e quindi potenziali scoperte scientifiche.