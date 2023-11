Bayer fa affidamento sulle relazioni con i clienti e sulla scienza per prepararsi alla salute del futuro

Il futuro dell’assistenza sanitaria richiede servizi personalizzati accessibili a tutti. Questo passaggio inizia con il servizio clienti al massimo livello di qualità.

Il periodo post-pandemia ha visto profondi cambiamenti nel mercato dell’assistenza sanitaria di consumo. Ciò è stato in parte determinato dalle pressioni macroeconomiche a breve termine legate all’inflazione, alla crisi globale del costo della vita e ai problemi di approvvigionamento. La tendenza a lungo termine riguarda il modo in cui le persone acquistano prodotti sanitari, cosa si aspettano dai marchi e il ruolo sempre più importante che il commercio digitale svolgerà in futuro. L’accesso ai dati e alla tecnologia influenza le azioni delle imprese e dei consumatori, migliorando al tempo stesso l’accuratezza delle interazioni tra loro e le parti interessate, il che si applica sia ai canali di coinvolgimento che ai contenuti personalizzati.

Per preparare il futuro dell’organizzazione, la divisione Consumer Health di Bayer ha implementato un programma di vendita incentrato sull’utente, tenendo conto delle nuove tendenze. “Speriamo di continuare a vincere nei nostri mercati prioritari e desideriamo che i clienti supportino i nostri marchi e il nostro capitale scientifico, conferma Christoph Bremen, Direttore Vendite Globali di Bayer Consumer Health. Abbiamo deciso di modernizzare il nostro approccio aziendale per soddisfare le esigenze dei clienti nei nostri mercati, categorie e canali principali e incorporare un approccio incentrato sul cliente per consentirci di diventare il partner preferito nel settore sanitario. »

Per raggiungere questo obiettivo, il dipartimento si concentra su diverse aree:

La sua posizione di partner preferito per i clienti di tutto il mondo:

Con l’intensificarsi della concorrenza, il comportamento dei consumatori si evolve e le loro richieste cambiano. Non è più sufficiente creare e vendere strategie di marca per ottenere il loro sostegno e accettazione. Le persone si aspettano che aziende come Bayer sviluppino soluzioni rilevanti per il mercato che aumentino il valore per clienti e rivenditori, guidino la crescita del settore e consentano loro di raggiungere gli obiettivi prefissati. Bayer ha rafforzato le proprie competenze, raddoppiato le proprie risorse e migliorato la propria esecuzione in questo settore, poiché la sua ambizione è quella di posizionarsi come uno dei marchi chiave nella salute dei consumatori con cui gli utenti, sforzandosi di allineare le proprie priorità, desiderano collaborare. L’azienda mira a diventare il partner preferito nei mercati prioritari creando accordi commerciali di prim’ordine a vantaggio di se stessa, dei suoi partner, dell’industria e dei consumatori di prodotti sanitari di consumo.

Aggiornamento sulle vendite e coinvolgimento del cliente:

Nell’ambito di una mossa innovativa per modernizzare le vendite nei mercati caratterizzati da un’elevata frammentazione della clientela, Bayer sta rimodellando le interazioni con i clienti con vendite basate sui dati per soddisfare la loro domanda di vendite più efficienti e più personalizzate. Con questo in mente, Bayer combina perfettamente il coinvolgimento tradizionale dei rappresentanti di vendita con canali digitali e remoti, orchestrando interazioni che guidano gli acquirenti attraverso percorsi personalizzati e senza soluzione di continuità. Questo approccio lungimirante include la trasformazione organizzativa, che include l’introduzione di nuove capacità e ruoli. L’azienda sta quindi sviluppando attivamente la distribuzione dei compiti che richiedono manager multicanale ed esperti di gestione dei dati, ponendo così le basi per un futuro dinamico. Allo stesso tempo, implementa tecnologie all’avanguardia che integrano i tradizionali sistemi CRM (gestione delle relazioni con i clienti) con strumenti di automazione del marketing multicanale e analisi avanzate. La forte attenzione di Bayer alla personalizzazione si estende alle interazioni con gli operatori sanitari. Il suo obiettivo principale è creare fiducia nella scienza attraverso i suoi prodotti, fornendo soluzioni credibili e complete e supportando gli operatori sanitari che si impegnano a soddisfare le esigenze dei loro pazienti fornendo loro informazioni pertinenti e contenuti scientifici. In un mondo in cui l’innovazione si trova all’intersezione tra dati scientifici e impegno incentrato sull’uomo, Bayer è orgogliosa di essere in prima linea in questo viaggio di trasformazione per concepire le vendite e le relazioni con i clienti in un modo nuovo a vantaggio di tutti.

La sua incursione nel commercio digitale :

Il rapido sviluppo della sanità digitale negli ultimi anni ha portato Bayer a integrare pienamente il commercio digitale nel proprio modello operativo. L’ambizione dell’azienda di diventare un partner leader nel settore della salute digitale dei consumatori è evidente nell’espansione del proprio business digitale in oltre 50 mercati in tutto il mondo. Porta inoltre alla crescita e alla partnership con le più grandi piattaforme di clienti digitali nel settore della sanità pubblica e all’accelerazione delle sue offerte mirate alle sue attività leader nelle specialità di nutrizione e salute della pelle. Mentre la salute digitale continua ad evolversi, Bayer vede l’opportunità di espandersi ulteriormente nell’e-commerce e nella telemedicina, nonché nelle piattaforme sanitarie completamente integrate.

Oltre all’eccellenza nella scienza e nell’innovazione, l’attenzione al cliente è stata un fattore chiave del successo di Bayer ed è un pilastro fondamentale per creare crescita nel settore sanitario e sanitario e oltre, a vantaggio di tutti.

Scritto da Beatrice Burdell-Grant, Direttore delle comunicazioni di marketing strategico di Bayer