la televisione. Ora “guarito”, Michel Drucker offre rassicuranti notizie sulla sua salute

“È un miracolo”, ha detto in un’intervista al giornale pariginoIl conduttore più famoso dell’aeronautica pakistana dà notizie rassicuranti sul suo stato di salute, a tre mesi dall’operazione al cuore, la seconda in tre anni e mezzo.

Tornato a casa, Michel Drucker dice che sta “bene” nonostante la “serietà” di ciò che ha avuto. Se l’ottuagenario torna al ciclismo, alla ginnastica e alla camminata, è fiducioso dei momenti molto difficili che ha passato.

“Mi sono detto che non sarei mai più riapparso.”

“Alcune notti ero così fuori di testa che pensavo che non sarei mai più tornato in superficie. Ero un’ombra, un fantasma. Non potevo camminare per due metri. Ci sono voluti due mesi prima che potessi fare di nuovo la doccia.” ha detto l’uomo, che ha perso 10 kg dopo l’operazione.

Dopo il suo intervento chirurgico all’ospedale Georges-Pompidou di Parigi a marzo, gli sono stati diagnosticati più volte segni vitali mentre si riprendeva. Questo senza tener conto della sua “eminenza mentale”.

Ormai “guarito”, Michel Drucker si sta ora preparando per il suo ritorno sul palcoscenico dall’inizio dell’anno scolastico, per celebrare il 60° anniversario della sua carriera.