La sua salute sta procedendo bene

Da Echi di Doha

El Feghouli: la sua salute sta andando bene

Mentre i giocatori risultati positivi al virus Covid-19 hanno gradualmente ripreso gli allenamenti, d’altronde c’è un caso che desta preoccupazione per i tifosi dell’en. Giovedì, Djamel Belmadi è uscito alla conferenza senza fare il nome del giocatore: “Abbiamo un dirigente infortunato e non sappiamo ancora il tempo del suo fermo”. Tuttavia, poco dopo, questo giocatore è stato identificato. Questa è Sofiane Feghouli, che è stata segnalata come vittima di un infortunio muscolare. Da allora, il giocatore del Galatasaray è stato in cura.

Esami medici rassicuranti

Ieri abbiamo appreso che Feghouli è stato sottoposto a esami medici per determinare l’entità del suo infortunio. L’ultima volta che ho controllato le scansioni era rassicurante, però non gli è stato dato il via libera per riprendere gli allenamenti, perché quando si tratta di un infortunio muscolare lo staff medico prende più precauzioni rispetto ad altri tipi di infortuni. Di conseguenza, finché Sofiane Feghouli non si riprenderà al 100%, dovrà pazientare e soprattutto continuare il trattamento.

Riprendere l’allenamento in 24 ore?

Tuttavia, secondo gli echi che abbiamo ricevuto da Doha, Sofiane Feghouli dovrà riprendere gli allenamenti entro le prossime 24 ore. È chiaro, come al solito, che la Federcalcio non ha rilasciato alcun comunicato stampa sull’infortunio di Feghouli. Essendo uno dei giocatori chiave con la sua esperienza e la sua rabbia per vincere, l’ex membro dell’FC Valence ha fortunatamente tempo davanti a sé dalla prima partita dell’EN in programma per 8 giorni (Algeria-Sierra Leone 11 gennaio). Pertanto, se lo staff medico decide che deve ancora aspettare prima di calciare il pallone, poiché il CAN sarà lungo, potrebbe, come previsto, saltare la prima partita. C’è da dire che, avendo perso Adlan Jedoura, operato al ginocchio poche settimane fa, EN non può fare a meno degli altri servizi di Taulier, inoltre è sempre presente ai grandi eventi. La CAN è una competizione importante e la presenza di Feghouli è fondamentale anche per la nazionale, lo ammettiamo.