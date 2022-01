L’esplosione del numero di nuovi casi nella regione del Rodano in numeri e grafici, il punto questo lunedì a Lione

Il virus è molto comune in Francia. Il numero di casi di COVID-19, dovuto alla variante altamente contagiosa dell’omicron, è aumentato negli ultimi giorni. Punto a Lione.

A Lione qual è la situazione? È più o meno come ovunque in Francia. Il numero di nuovi casi è esploso prima e dopo Natale.

La circolazione del virus al tempo t in un territorio è misurata dal tasso di infezione. È un indicatore importante. Il tasso di incidenza determina il numero di casi positivi negli ultimi sette giorni per 100.000 abitanti. In una settimana scivolosa. È un ottimo modo per misurare il grado di diffusione del virus, sul posto, in un’area.

Nel Divisione runaSecondo gli ultimi dati stabili di giovedì 30 dicembre, Tasso di occorrenza – 1661 (I dati tengono quindi conto del periodo compreso tra venerdì 24 dicembre e giovedì 30 dicembre.) È chiaro che questi numeri non sono stati raggiunti dall’inizio dell’epidemia nel marzo 2020. Numeri impressionanti. Come mostrato nella tabella sottostante.

Evento 2600 in Savoia e Alta Savoia

In alcune zone della regione, come la Savoia o l’Alta Savoia, il tasso di infezione ha superato i 2.600 … nell’Essonne, nell’Ile-de-France, ha superato … i 3.000.

Ricorda che per diversi mesi all’inizio dell’epidemia, il governo ha deciso una soglia di preparazione di … 250. Questa soglia è esplosa completamente con l’arrivo di Omicron, che è molto contagioso.

È semplice, in Francia si registrano attualmente circa 160.000 nuovi casi ogni giorno. Con oltre 200.000 casi/giorno la scorsa settimana.

La buona notizia è che questa variante causa molte meno forme gravi in ​​questo momento. Il vaccino riduce significativamente anche le forme gravi e la popolazione francese è ampiamente vaccinata. Ma con questo numero di contagi resta forte il timore di una saturazione degli ospedali francesi. Nonostante tutta la deprogrammazione per operazioni non urgenti. Anche se i servizi vengono riorganizzati. Anche se è stato aperto un nuovo letto di recupero. Nella regione Auvergne-Rhône-Alpes, da lunedì 20 dicembre tutti gli interventi non di emergenza in tutti gli ospedali della regione sono stati deprogrammati. trattare tutti.