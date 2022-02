De nouvelles recherches sur l’Edulcorant Stevia Vegetale indian que le substitut du sucre peut avoir des implicazioni negatives sur la santé intestinale.

Les gens utilisent les substituts du sucre pour réduire leur consommation de sucre. Une consommation eccessivo de sucre peut entraîner une price de poids, conduire au diabète et contribuer à l’inflammation dans le corps. C’est pourquoi les chercheurs se sont efforcés de trouver le parfait sostitut qui a le goût du vrai sucre et qui peut être consommé sans danger. La stevia est considérée comme un substitut sûr du sucre depuis des années. Mais une nouvelle étude soulève la question de savoir s’il peut être nocif pour la santé des intesins.

Qu’est-ce que la stevia ?

Les sostituts de sucre sont utili pour de nombreuses personnes. Notare i diabeti che devono controllare la glicemia e il tempo che si prova a ridurre il consumo di calorie per mantenerli aggiornati. Diversi sostituti sono disponibili. Parmi ceux-ci, on trouve plusieurs édulcorants artificiels, tels que le sucralosio, l’aspartame et la saccarinaainsi que les alcools de sucre xilitolo et eritritolo. Certe persone utilisent des options à base de plantes pour remplacer le sucre. La stevia est l’un de ces édulcorants qui est largement disponible. La pianta e la scoperta del Brasile e del Paraguay e il mantenimento della cultura dans le monde entier.

La stevia est jusqu’à 300 fois plus sucrée que le sucre de table. De sorte que seule une très petite quantité est nécessaire pour ottenere un effetto édulcorant. Beaucoup de consommateurs préfèrent la stevia d’origine végétale aux édulcorants artificiels que les fabricants créent en laboratoire.

De plus, la stevia est un sostitut à zero calorie, alors que d’autres édulcorants artificiels peuvent avoir quelques calorie. Un autre avantage du stévia est qu’il a un indice glycémique inférieur à 1. Ce qui fait qu’elle n’augmente pas le taux de sucre dans le sang comme le font some autres produits. Certains substituts du sucre sont égallement plus sûrs que d’autres. Des études ont établi un lien entre d’autres substituts, tels que le sucralose et la saccharine, et la croissance de tumeurs chez les souris. Les recherches sur la stévia, en revanche, n’avaient pas encore mis en évidence de graves conséquences negatives pour la santé.

Importanza della salute intestinale

Bien que les gens comprennent généralement l’importance de mainteir un poids moderé et d’adopter les meilleures pratiques en matère de santé cardiaque, ils négligent parfois la santé des intestins. Il s’agit d’une nouvelle frontière de la médecine, et nombreux sont ceux qui considèrent le microbiote intestinal comme un organe supplémentaire.

Le système digestif abrite différents tipi di batteri. Certi batteri aiutano a mantenere il corpo in buona fede. Le maintien d’un intestin sain et équilibré è importante à bien des égards. Alcuni batteri intestinali possono prevenire l’infiammazione, prevenire alcuni tipi di cancro e ridurre i sintomi associati alla poliartrite rhumatoide. Il existe plusieurs façons de maintenir un intestin sain, l’une d’entre elles consistent à éviter l’utilisation eccessivo d’antibiotiques. Les antibiotiques peuvent influencer les bonnes bactéries qui vivent dans l’intestin.

Il est égallement importante d’éviter les aliments qui peuvent nuire à la santé intestinale, comme les aliments transformés et la viaande rouge. On peut prendre des probiotiques, manger des aliments riches en fibres et des aliments fermentés, comme le yaourt ou le kombucha, pour favoriser la santé intestinale.

Risultati della ricerca sulla stevia

Gli esperti considerano généralement la stévia comme un substitut sûr du sucre. Mais les dernières recherches indiquent qu’il pourrait présenter certi inconvénients. Des chercheurs de l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU) a Beersheba, in Israele, se sont concentrés sur la stévia dans une étude qui a récemment fait l’objet d’un article dans Molecole. Leurs Conclusions suggèrent que la stévia peut avoir un effet négatif sur la santé des intestins.

L’équipe de recherche a étudié deux forme de stévia: il supplemento di piante commercialisé et l’extrait de stévia purifié. Ils ont esameiné comment les différentes shapes de stévia affettiva la communication bactérienne. L’intestino posseduto dalle voci di rilevamento del quorum (QS). Ces voies permettent aux molécules des bactéries de communiquer entre elles, ce qui est importante en termes de régulation microbienne.

L’équipe a découvert que le supplément à base de stévia avait un «effetto inibitorio sulla comunicazione batterica». L’extrait de stévia purifié a montré « une interaction moléculaire et una possibile interruzione de [certaines formes de] comunicazione batterica». L’étude montre que la stévia peut contribuer à un déséquilibre intestinale. Mais aucune des due forme di stévia n’a montré de preuve de la distruzione dei batteri e dell’intestino.

D’autres recherches nécessaires avant de généraliser la stévia dans l’industrie alimentare

La cheuse principale, Karina Golbergqui fait partie du département d’ingénierie biotechnologique de la BGU Avram a commenté les résultats:

« Il s’agit d’une première étude qui indique que davantage de recherches sont nécessaires avant que l’industrie alimentaire ne remplace massivement le sucre et les édulcorants artificiels par le stévia et extra ses».

Les chercheurs prévoient d’étudier la stevia de plus près. Ceci afin d’utiliser leurs Conclusions pour élaborer des lignes directrices concernant la consommation de stévia.

« En ce qui concerne les effets identifiés dans notre étude et la consommation Croissant de stévia, nous requestons instamment que d’avantage d’études soient menées pour aiutante à elucider davantage les effets de ceset é les écors’s hui », concluent les auteurs de l’étude.

