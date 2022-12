Jean-Marie Tarascon, alchimista dell’energia dell’acceleratore

Jean-Marie Tarascon, Parigi, nel giugno 2022. FRÉDÉRIQUE PLAS / CSE / CNRS FOTOBIBLIOTECA

I riflettori quest’anno sono puntati su Lot-et-Garonne, che ha ricevuto il premio Nobel per la fisica Alain Aspect, di Agen, e il chimico Jean-Marie Tarascon, di Marmandais, che riceverà la medaglia d’oro del CNRS il 19 dicembre.

Senza baffi ma con lo stesso calore nella voce, quest’ultimo avrebbe ricevuto il premio Nobel nella sua specialità per il suo ruolo chiave nello sviluppo delle batterie al litio, così onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Ma se i suoi contributi a questa tecnologia sono numerosi, ha fatto la storia dopo aver conferito ai tre pionieri il Premio Nobel nel 2019, condividendo però con loro il Premio Balzan nel 2020.

Il curriculum di questo ricercatore di 69 anni ancora molto attivo, professore al Collège de France dal 2014, è impressionante: più di 700 articoli di ricerca, quasi un centinaio di brevetti e ruoli da titolare per la chimica dello stato solido in Francia. Così ha sviluppato elettrodi ed elettroliti più efficienti (l’intermedio tra due elettrodi). È l’inventore delle batterie in plastica flessibile. È l’origine delle batterie al sodio, piuttosto che al litio, che si adattano a bisogni energetici più elevati e che la startup Tiamat, da lui co-fondata, si appresta a commercializzare. Ha anche messo in luce diversi fenomeni fisici e chimici promettenti per un migliore utilizzo della batteria. Il 7 novembre è stato pubblicato in energia della natura Una nuova idea futuristica che permette di conoscere lo stato di salute della batteria in tempo reale grazie alle fibre ottiche. Dall’essenziale all’utileGli piace riassumere i suoi successi. “La tenuta gli deve molto.”insiste Mathieu Morecret, suo successore alla guida del Laboratorio di reazione e chimica dei solidi di Amiens.

“Ciò che conta non è la testa piena, ma la curiosità, l’entusiasmo di fronte alle domande e la gioia di sperimentare.” Jean-Marie Tarascon

Insieme a questa biografia, la sua carriera e la sua personalità, lontane dai canoni delle élite francesi, si scontrano. Figlio di contadini, alla scuola preferiva i campi dei genitori oi campi da rugby di Marmande e Grignols. ripetere il suo 4e, ha un diploma di maturità di recupero ed è iscritta alla Purdue University, dove sta facendo un clic dopo il suo ventesimo compleanno. Si rende conto che le qualità che ha sviluppato con i piedi per terra, come l’osservazione della natura, la curiosità o l’agilità manuale, sono molto utili nella scienza. “Questo background definisce il mio stile di ricerca. Ciò che conta non è la testa piena, ma la curiosità, l’eccitazione di fronte alle domande e la gioia di sperimentare”.Avviso.

