La star de téléréalité Maddy partage l’annonce de sa grossesse à son fiancé, Benjamin: un détail intrigue des internautes, “arrêtez de prendre les gens pour des C***”

Ils se sont rencontrés lors d’émission de téléréalité et sont tombés amoureux. Connus pour leur partecipazione dans l’émission “Les Marseillais”, Maddy Burciaga et Benjamin Samat ne se quittent désormais plus. Fraîchement installé a Dubai, la coppia assiste il figlio premier enfant. C’est sur les réseaux sociaux (leur principal outil de travail depuis qu’ils sont devenus influenceurs) qu’ils ont annoncé la nouvelle à leurs fans. “Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3”, écrivent-ils.

Et puisqu’elle a l’habitude de tout partager avec sa communauté, Maddy a posté une vidéo dans laquelle on découvre comment elle a appris l’heureuse nouvelle à son fiancé. Elle apporte une boîte à ce dernier dans laquelle se trouvent de petite baskets pour bébé. Dès l’ouverture de la boîte, ce dernier comprend et prend Maddy dans ses bras. Problema: un détail n’a pas échappé aux internautes. Dans la pièce, se trouve un ballon sur lequel su peut lire ‘Baby is coming’. “Il devait bien s’en douter avec le ballon, non?”, s’interroge l’un d’eux. “Arrêtez de prendre les gens pour des c****”ajute un autre.

La pubblicazione n’aura donc pas eu l’effet escompté et a dérapé en bad buzz. Suite à cela, Maddy a tenu à s’expliquer comme le rapporte le site MCE: “La vidéo durait 3 minutes et en Réel, ça dure 1 minute. Donc je n’ai pas pu vous mettre le début où je dis à Benji de fermer les yeux, je l’assois. Et le petit ballon, c’était pour que sur la vidéo on comprenne clairement que le bébé arrive, que vous sachiez, vu qu’il ya une musique et que dedans il y avait le test, les chaussons”.