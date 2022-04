“Je ne voulais pas me marier”: cette intervista di Jada Pinkett Smith refait surface après la gible de Will Smith aux Oscars

Après avoir giflé l’humoriste Chris Rock che vede la luce in una plaisanterie sur les cheveux ras de son épouse durant la cérémonie des Oscars, Will Smith è dans la tourmente. L’Académie des Oscars a décidé d’interdire l’acteur de toute cérémonie durant 10 ans. De son côté, Will Smith si presenta alla dimissione dopo aver consultato la fiducia dell’organizzazione. “J’ai privé d’autres candidats et vainqueurs de la chance de pouvoir célébrer leur travail straordinario”, avait-il admis.

Depuis l’incident, la moindre apparition publique di Will Smith et de Jada Pinkett è epiée, tout comme leurs message postés sur les réseaux sociaux. Leur relazione fait l’objet de nombreux articoli di stampa. Les médias américains n’hesitent d’ailleurs pas à publier des anciennes interviste réalisées par les deux stars américaines.

J’avais tellement de pression

Récemment, c’est un episodio diffuso nel 2018 das le Red Table Talk (un program réunissant la famille) qui est partagé. Dans celui-ci, Jada Pinkett Smith confie les craintes éprouvées le jour de son mariage. “Je ne voulais vraiment pas me marier”, lache-t-elle. “Nous nous sommes mariés uniquement parce que Gammy (la mère de Jada ndlr) pleurait”, renchérit Will Smith, sourire aux lèvres.

Dans cet épisode, Jada Pinkett Smith ne remet pas en cause les sentiments qui la lient à son époux mais évoque la pression qu’elle a ressenti quand il a fallu parler de mariage. “J’avais tellement de pression vous savez. Être une jeune actrice, être jeune et j’étais juste, comme, enceinte. Et je ne savais pas quoi faire”, rapporte-t-elle. Et il semble que cette pression l’a accompagnagné jusqu’au jour J. “J’étais si énervée que j’ai pleuré dans l’allée. J’ai pleuré tout le long de l’allée”, se souvient-elle.

Jada et Will se sont mariés au château Cloisters, dans le Maryland, rappellere il New York Post. Les deux époux ont finalement conclu que le fait de se marier avait été une bonne decision. Ensemble, ils ont deux enfants âgés de 23 et 21 ans : Jaden et Willow.