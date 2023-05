Heba Abouk: l’ex Ashraf Hakimi fugge al sole con i suoi figli e rivela i meravigliosi capelli del loro figlio Amin

Dopo diversi giorni di lontananza dai suoi figli, Heba Abouk si è concessa un momento speciale con loro. Va detto che l’attrice 36enne si è recata in Costa Azzurra e al Festival di Cannes per incontrare lì molti dei suoi cari amici. Dopo la separazione da Ashraf Hakimi diversi mesi fa, la bella donna di origini tunisine e libiche ha saputo voltare pagina, nonostante un periodo molto complicato. Dopo essere stato preso di mira da un’inchiesta su un caso di stupro, il difensore del Paris Saint-Germain si è separato dalla madre dei suoi due figli, che si ritrovano soli a crescere Amin (3 anni) e Naeem (1 anno).

Da quando la coppia si è sciolta, le voci sono andate bene e questo tende a far incazzare Hiba Abouk. In particolare si è parlato del divorzio delle due star e delle richieste importanti avanzate dall’attrice spagnola, che pretenderà circa 10 milioni di euro. “È incredibile che loro (i media) mi considerino finanziariamente motivato”.Ha detto alla TV spagnola prima di continuare: “È un mondo maschilista e misogino, soprattutto perché alla base, quando abbiamo iniziato la nostra relazione, lui non aveva soldi e io ero più conosciuto di lui”.

“Prima la famiglia” di Hiba Abouk

Ora una madre single, l’ex moglie di Ashraf Hakimi è stata accusata del colpo prima che si togliesse la vita. Rimasta a vivere a Parigi dove si è integrata perfettamente e ha tanti amici, Heba ha una serie di progetti, ma trova sempre il tempo da dedicare ai figli. Sul suo account Instagram, lo ha mostrato di nuovo il 28 maggio condividendo diverse foto di un dolce momento con i suoi ragazzi. “la famiglia prima di tutto”, scrive nelle didascalie delle foto dove la vediamo passeggiare con Amin e Naeem in un meraviglioso giardino e si vede che la maggiore ha dei capelli stupendi. Tra un picnic a bordo piscina e un bacio al figlio, la bella mora è riuscita a godersi il ricongiungimento familiare.