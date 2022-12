“Davvero non è uno spettacolo in cui penseresti di aver vissuto…”

Quindi l’occasione era perfetta. François e Jeremy hanno in programma di assistere alle riprese di due spettacoli. Entrando nel gruppo con la sedia a rotelle di Jeremy, a padre e figlio viene negato l’accesso. “Abbiamo spiegato loro che non c’era posto per installare la sedia e che non potevano tornare”, dice Frankie, la madre di Jeremy, che quel giorno era assente. “Si sono imbattuti in qualcuno che non voleva sentire nulla quando gli hanno detto che Jeremy era in grado di camminare e che mio marito, un vigile del fuoco, poteva essere lì in caso di emergenza”, dice la madre della famiglia.