Sotto pressione dopo una convincente vittoria Manchester City contro Liverpool All’inizio della giornata, l’Arsenal è rimasto irremovibile mentre l’Arsenal ha battuto tranquillamente il Leeds United (4-1).

Una vittoria indiscutibile sul 16esimo posto nella Premier League inglese, che porta un sigillo Gabriele Gesù doppio autore. Dopo il primo gol su rigore alla mezz’ora, il brasiliano ha aspettato Ben Bianco Prenditi una pausa, per porre finalmente fine alla suspense piantando un vantaggio di 3-0 prima dell’ora.

Un gol che l’ex Citizen doveva in buona parte Leandro TrossardIl belga ha svolto la maggior parte del lavoro da solo prima di servire istintivamente il suo compagno di squadra su un altopiano della zona. Già l’ottavo assist per Trossard dal suo arrivo all’Arsenal a gennaio. Satan coglie l’occasione per dimenticare il gelido confronto con la nazionale belga. Forse troppo sicuri di sé e sicuri della loro forza, i Gunners si sono lasciati sfuggire la porta inviolata a fine partita, subendo un gol Rasmus Christensen al 75° minuto, ma alla fine hanno ripristinato il vantaggio di tre gol, Shaka di granito Il palloncino chirurgico è investito da Martin Odegard.

L’Arsenal approfitta di questa preziosa vittoria per riconquistare un po’ di vantaggio sul City. Con 72 punti (e una partita in più), l’Arsenal ha 8 unità in più dei mancuniani.

dalla sua parte, Timoteo Castagne Ha fornito un assist per il Leicester City contro il Crystal Palace. Questo alla fine è stato inutile dal teamAlbert Sambi Lukonga, riserve, ha vinto 2-1. I Foxes stanno scivolando al 18° posto, il loro primo sedile eiettabile alla fine della stagione. Wout fallisce Ho giocato tutto il gioco.