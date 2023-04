Il principe Harry andrà all’incoronazione di Carlo III senza Meghan: “Questa è la tappa per lei”

Sabato 6 maggio segnerà l’incoronazione di Carlo III e di sua moglie, Camilla Shand, come re e regina consorte del Regno Unito e di altri regni del Commonwealth. Erano però attesi anche ospiti speciali: il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle. Questo mercoledì, un comunicato stampa da Buckingham Palace ha confermato la presenza del Duca di Sussex all’evento… ma non la presenza della Duchessa.

Ufficialmente, il principe Harry parteciperà all’incoronazione di Carlo III senza Meghan

Per il giornalista americano Omid Scobey, che è vicino alla coppia, questa decisione è dovuta soprattutto al fatto che il figlio Archie quel giorno festeggerà i suoi quattro anni. Altri esperti, tuttavia, ritengono che in quanto membri “non funzionanti” della famiglia reale, i ruoli “insignificanti” che Harry e Meghan avrebbero interpretato avrebbero fatto pendere la bilancia.

Da parte sua, Emily Ferguson, giornalista specializzata in royalty, ha affermato che “non c’è più un possibile ritorno” per Meghan Markle dopo questa decisione. “Il suo rifiuto di partecipare alla cerimonia di due ore e di sostenere i suoceri in uno dei giorni più importanti della sua vita segna la fine del suo viaggio realeLo specialista aggiunge anche che la coppia reale avrebbe potuto “portare i loro due figli a Londra come hanno fatto l’anno scorso durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II”. “La prossima volta che apparirai, se ce ne sarà un altro, riceverai solo alzate di spalle e aspre critiche.Connie Emily Ferguson.