La seconda stagione di Gli Anelli del Potere non è stata ancora rilasciata, ma Amazon sta già pianificando in anticipo la serie Il Signore degli Anelli.

Se ami il mondo della Terra di Mezzo e il Signore degli Anelli, allora devi aver visto la serie Anelli del Potere. Mentre la seconda stagione è ancora alla ricerca di una data di uscita, i creatori hanno già iniziato a pensare al sequel.

Dall'avvento di Netflix e delle sue numerose serie di successo, è diventato necessario che i servizi di video on demand abbiano almeno una produzione importante. Anche HBO lo ha capito bene e si è affrettata a unirsi alla mischia con grandi successi come Game of ThronesDi più Amazon PrimeVideo Sembra essere un po' indietro rispetto ai suoi concorrenti. Apparentemente, hanno finito per trovare la loro gallina dalle uova d'oro grazie all'uscita della serie Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere Nel settembre 2022.

Visto il successo ottenuto al momento della sua uscita, non c'è voluto molto prima che la serie venisse rinnovata per una seconda stagione. anche meglio, I produttori hanno attualmente almeno 5 stagioni fuori produzione con un budget totale di 1 miliardo di dollari per tutto. Capirai: Amazon Prime Video racchiude tutto in questo prequel del Signore degli Anelli per mettere in risalto il suo servizio SVOD. Tuttavia, a quasi due anni dalla messa in onda della Stagione 1, non abbiamo ancora una data di uscita esatta per la Stagione 2. Secondo un recente articolo di Deadline, la produzione è sulla buona strada Il seguito delle avventure di Galadriel dovrebbe arrivare quest'anno 2024. Le riprese, infatti, sono terminate dall'estate scorsa, e la post-produzione è già in fase avanzata. Sapendo che i loro diretti concorrenti della HBO (Casa del Drago) sta anche pianificando di pubblicare la sua seconda stagione intorno all'estate del 2024, e sarebbe una scommessa sicura che Amazon stia pianificando una formazione in qualche modo simile. Dovremo ovviamente attendere l'annuncio ufficiale per fissare la data sul calendario.

La serie Anelli del Potere non sta per finire

Come abbiamo detto sopra, è improbabile che la serie Rings of Power finisca presto. Con almeno 5 stagioni pianificate, i creatori sono liberi di iniziare a pensare a cosa verrà dopo, e basti dire che non c'era bisogno che glielo chiedessero. Sempre secondo lo stesso articolo di Deadline, I due showrunner stanno già immaginando cosa dovranno affrontare nella terza stagione. Tieni presente che al momento questa è solo una fase di riflessione poiché la scrittura non è ancora iniziata.

Se è ancora un po' presto per immaginare come sarà la Stagione 3, non ci resta che fare un passo indietro e fare qualche ipotesi.. Considerando i personaggi introdotti nella prima stagione e il nome della serie, l'intera storia di quest'ultima dovrebbe ruotare attorno alla creazione di…Uno squillo E altri anelli forgiati per uomini, elfi e nani. Quindi possiamo immaginare che ogni stagione si concentrerà su una gara specifica, con forse più spazio per gli uomini che hanno diritto al maggior numero di episodi nonostante il loro destino disastroso. Queste sono solo speculazioni al momento, ovviamente, e dovremo aspettare almeno fino a quando la stagione 2 non andrà in onda.