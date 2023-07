La scomparsa di Emile: ecco perché l’ultimo testimone che ha visto il ragazzino oggi non si è allertato e si è sentito in colpa

La scomparsa di Emile: “Riteniamo che questa indagine sia appena cambiata e che potrebbe trascinarsi per anni”

Secondo un’inchiesta di “Paris Match” pubblicata giovedì 20 luglio, i due testimoni sarebbero un adolescente e un uomo sulla sessantina. Una delle ragazze del sesso non è stata allertata ed è uno degli ultimi testimoni a vedere Emile Little, scomparso l’8 luglio. In questo momento, questo vicino non se ne preoccupa, ed è abituato a vedere i bambini del villaggio giocare da soli nei vicoli dove il traffico è quasi inesistente.

Ma soprattutto il suo cane, un Bernie Shepherd, non abbaia. Tuttavia, il sesso Sa benissimo che quando uno sconosciuto si muove, o quando il pericolo incombe, il suo cane reagisce metodicamente“, riferisci ai nostri colleghi. Quindi l’uomo è sicuro di sé, quindi torna al suo lavoro. Dimenticando un dettaglio:Quel giorno il suo cane non c’era“.

La scomparsa di Émile di Vernet: “Perché non possiamo arrivare in questo posto? La gente deve chiedersi se ci sono cose che stiamo nascondendo”

Un errore di giudizio eseguito in un decimo di secondo che rende un neonato all’età di dieci anni.Ti fa sentire in colpaOggi per non interferire. Così il testimone è tornato al suo lavoro. Emile continuò per la sua strada. Nessuno lo vedrà più.