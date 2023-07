È stato condannato allo stupro di un minore che è stato rilasciato per due parole mancanti nel verdetto del processo!

Due parole a volte possono cambiare molte cose nella vita, anche a livello legale dove una simile svista può essere favorevole a qualcuno colpevole di violenza sessuale! Il quotidiano francese Midi Libre, infatti, ha annunciato che il 70enne condannato a dodici anni di reclusione per violenza sessuale e stupro su minore, è stato rilasciato dopo un errore durante il suo processo svoltosi nel maggio 2022.

Quest’uomo, che vive vicino a Perpignan (Pyrénées Orientales), è stato accusato da diversi membri della sua famiglia dal 2010 di violenza sessuale e stupro su minore. La prima denunciante è sua nipote che, all’età di sette anni, ha affermato che suo nonno le ha messo più volte la mano nelle mutandine.

Sono quindi le sue due figlie ad accusarlo, rispettivamente, dei ripetuti stupri e delle varie aggressioni sessuali subite durante l’adolescenza.

Dopo la presentazione delle tre denunce, l’imputato è stato incriminato e posto sotto controllo giudiziario nel 2013. L’imputato è stato processato per la prima volta a Perpignan nel 2019, dove ha sempre negato i fatti.

Il primo verdetto lo ha assolto dal presunto palpeggiamento della nipote, ma d’altra parte è stato condannato a dieci anni di carcere per aver aggredito e stuprato le sue figliastre.

L’uomo ha impugnato direttamente tale decisione e ha riconquistato la libertà in attesa del nuovo processo che si è svolto nel maggio 2022, a causa della pandemia.

Durante questo secondo processo, questo nativo di Perpignan fu finalmente dichiarato colpevole su tutti i fronti. La sentenza lo ha ora condannato a 12 anni di carcere.

Tuttavia, c’è stato un intoppo durante la stesura del verdetto finale. Infatti, il presidente della corte d’assise di Montpellier ha commesso un errore e questo non è passato inosservato all’avvocato dell’imputato, Mi David Chenio, come riportato sempre da Medi Libre. “Mentre la legge richiede che ogni reato sia menzionato con una maggioranza di almeno otto voti, il giudice ha scritto: con una maggioranza di otto voti”.

Secondo l’avvocato, il segreto delle deliberazioni non è stato rispettato dimenticando… queste due parole. “Capisco il sentimentalismo delle parti civili, ma questa disposizione è in atto per preservare la riservatezza delle deliberazioni”.

Non si sa ancora quando si svolgerà il terzo processo, ma questa volta si terrà a Carcassonne.