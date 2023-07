La scomparsa di Emile: abitanti del villaggio malmenati dai detective, udienze interminabili, macchine che passano al setaccio… il tono è cambiato

Quasi venti detective lavorano giorno e notte. Ciò che è più interessante della pubblicazione sui media è che il tono è cambiato da martedì ed è stata aperta un’inchiesta giudiziaria. Le domande sono più sfumate e la simpatia ha lasciato il posto a un’estrema fermezza, a quasi due settimane dalla scomparsa di Émile.

La gente di Haut-Vernet ha dovuto nuovamente affrontare questi professionisti dell’interrogatorio. Secondo BFM TV, ad esempio, la voce della coppia è stata ascoltata per diverse ore, tre ore per il marito e due ore per la moglie. Il marito è stato uno degli ultimi residenti a vedere il piccolo Emile giocare nel borgo. Lui e sua moglie erano assenti al momento della scomparsa. “perché hai lasciato? Dove eravate ? Cosa hai fatto tre giorni fa?“.

Dieci giorni dopo la scomparsa di Emile, la gente di Haut-Wernet ha dovuto affrontare ancora una volta questi professionisti dell’interrogatorio. © BELGA

Gli investigatori cercano la minima esitazione e insistono sui dettagli che potrebbero essere sbagliati. “Usano mezzi umani, tecnici e intellettuali” per cercare di spiegare la scomparsa di Emile, sussurra il giudice ai colleghi. Per ora resta l’abilitazione al sondaggio”Trova le ragioni della scomparsa“, che non consente ancora la costituzione di parte civile della famiglia di un bambino piccolo. Per aumentare l’indice di qualificazione, sarà necessario rilevare la violazione.

Oltre alle udienze, i tecnici forensi hanno setacciato le auto degli abitanti del villaggio. Un capello, una ciglia, una goccia di sangue potrebbero essere un proiettile.

Un agricoltore del villaggio ha dovuto lasciare la sua auto presso la sede della Direzione del materiale amministrativo (DDE) per un’ispezione. Il suo giovane figlio l’ha sentita diverse volte. È abituato a guidare ad alta velocità con il trattore per le strade del paese. Alla fine, gli inquirenti sono riusciti a stabilire che il giovane non era presente al momento della scomparsa.

