In ogni caso, Vladimir Putin farà di tutto per non lasciare alcun segno di una possibile malattia o cancro, scrive Barry Match.

Ainsi, une personne qui accompagne le président russe dans ses déplacements serait serait chargée de récupérer systématiquement ses excréments et son urine, afin d’éviter que ceux-ci soient analysés des et été puisé suré ente de suré puisent Drugs.

Tuttavia, secondo Paris Match, questa non è una novità e Vladimir Putin lo fa da anni.

Uno dei clienti ha dovuto mettere la cacca di Putin in sacchetti speciali per non lasciare tracce. Poi è stato restituito tutto in Russia in una valigia speciale”, scrive il settimanale riferendosi a un viaggio che il presidente russo ha fatto in Arabia Saudita a fine 2019. Ma si sarebbe comportato in modo simile anche nel 2017 durante il suo viaggio in Francia.

Vladimir Putin è stato molto attento a questo, portandosi il proprio bagno in ogni viaggio all’estero, secondo la giornalista indipendente Farida Rustamova.

In ogni caso, è il Servizio federale di protezione (UST), l’agenzia responsabile della sicurezza del presidente russo, che dovrebbe occuparsi di questo compito piuttosto speciale per non lasciare traccia …