Il virus corona può essere trasmesso dai gatti all’uomo

Uno studio scientifico descrive il caso di un veterinario infettato dal virus da un gatto che ha starnutito su di esso.

IlÈ più probabile che il coronavirus venga trasmesso dai gatti all’uomo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases. I ricercatori hanno descritto il caso di un veterinario infettato dal virus nell’agosto 2021, a Songkhla, in Thailandia. Il veterinario ha curato il gatto, lo ha testato positivo al coronavirus e gli ha starnutito sopra.







L’animale probabilmente ha contratto il virus da due dei suoi proprietari, secondo i ricercatori del team del professor Sarunio Chaucery della Prince of Songkhla University di Songkhla. Il sequenziamento del genoma ha mostrato che il virus nel gatto era molto simile al virus trovato nel veterinario e nei proprietari dell’animale.







In un rapporto pubblicato in

Il New York Times

Gli scienziati sottolineano che il coronavirus viene trasmesso più frequentemente dall’uomo ai gatti e non viceversa.