La salute di Celine Dion preoccupa i suoi fan

Febbraio 1981. Celine Dion ha solo 12 anni. Suo fratello invia il suo primo soprannome modello, “It Was Just a Dream”, all’agente artistico René Angelil. Sotto l’incantesimo, il direttore di produzione invita la giovane adolescente nel suo ufficio per congratularsi con lei. senza meta? Rendila una star mondiale.

Tutti conoscono il resto di questo destino straordinario, che è attualmente il soggetto del film “Aline”, con Valerie Lemercier sulla copertina di una copia carbone di Celine Dion. Rivelato il 10 novembre, questo film è stato un enorme successo nelle sale. C’è da dire che la sua uscita è arrivata al momento giusto, mentre la cantante dovrebbe festeggiare i 40 anni di carriera sul palco, ma continua a brillare in sua assenza. Certo, le sue condizioni di salute gli impediscono di trovare i suoi fan in tutto il mondo. Ma ciò che preoccupa di più i suoi fan è la loro salute…

“Non riesce più ad alzarsi”

Il 17 febbraio 2021, Celine ha annunciato il rinvio del suo tour mondiale “Courageous”, brutalmente boicottato dalla pandemia. Dovrebbe finalmente attraversare l’Europa da maggio a settembre 2022. Quanto alla sua nuova residenza a Las Vegas, prevista dal 5 al 20 novembre, è stata rinviata a gennaio 2022. Le motivazioni addotte non sono legate al coronavirus. ” Devo concentrarmi sulla mia salute per migliorare rapidamente. Voglio uscirne il prima possibile

“Lo scrive l’artista in un comunicato stampa. Infatti, come hanno notato i suoi funzionari della stampa, “

Celine soffre di spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di eccellere sul palco. Il suo team medico continua a curarla, ma i suoi sintomi non le permettono di partecipare alle prove del nuovo spettacolo. »

In un’intervista a “Paris Match”, sua sorella e madrina, Claudette Dion, ha accettato di sollevare l’argomento: “

Ho lavorato così duramente per questo ritorno e ho fatto molto di più. È sempre lo stesso, è molto esigente con se stessa. Ha detto che il suo corpo si era fermato. Lei ha 53 anni. La premenopausa e i cambiamenti ormonali che provoca non aiutano.

Un’altra fonte vicina alla star ha detto alla rivista “Hana”: Non poteva più alzarsi dal letto, muoversi o camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi, che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. (…) Se le cose non migliorano, potrebbe essere arrestata per mesi, o anche un anno.

» Cosa rimanda ancora i suoi concerti programmati? Al momento nessuno lo sa. Nel frattempo, i fan della cantante potranno ancora ritrovarla in un documentario che ripercorre quarant’anni della sua carriera, andato in onda sabato pomeriggio su TF1.

“Celine Dion: Voice, Fate”, 4 dicembre, 16:10, TF1.