La salute degli affari in Lussemburgo: le élite delle case comfort, il boom del commercio del legname

Quindi, un bilancio dell’anno post-Covid ma anche prima del conflitto ucraino e della crisi energetica in particolare.

Ma questa analisi permette comunque di fare un inventario della salute aziendale. Con una nota, se qualche anno fa il settore delle case di cura era florido, ora queste istituzioni sono in difficoltà. In termini di perdite finanziarie, il 54% delle case di cura in Lussemburgo soffre di questa situazione (quindi ci sono più aziende in perdita che profitti). Il risultato medio dà una perdita di 500 euro. Si è osservato anche un picco: una perdita del 23% nel 2018, del 46% nel 2019 e quindi del 54% nel 2021. La spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che le strutture sono più piccole nella provincia del Lussemburgo, e quindi con minori risparmi potenziali bilancia.

“Gli investimenti iniziali sono spesso importanti anche nel settore delle case di cura e devono poi essere redditizi per diversi anni, spiega Benoit Lescrinier, direttore delle relazioni finanziarie e commerciali di CCILB, responsabile della stesura di questa valutazione. Il settore è anche gravemente colpito dall’aumento dei costi energetici e dei salari”.

Guadagno aggiuntivo di 32.000 euro

Al contrario, il commercio del legname è un settore sano. Il guadagno è stato in media di 32.000 euro in più. Nel 2021, inoltre, c’erano solo il 7% delle aziende in perdita in questo settore. Il rapporto è lo stesso per gli stock negativi (cioè con perdite superiori al capitale iniziale investito).

Anche il settore del riscaldamento è “top”: solo il 5% ha un patrimonio netto negativo e solo il 16% è in perdita.

Anche le onoranze funebri sono un settore economicamente stabile poiché hanno un rapporto di capitale proprio negativo dello 0%. Tuttavia, il rapporto CCILB rileva che il profitto medio è diminuito di 14.000 euro, ma è ancora a 26.000 euro. Ma guardando l’economista, la crisi del Covid può spiegare i numeri del 2020.

Ripresa del settore alberghiero

La ripresa dopo la gestione dell’epidemia, e le chiusure imposte, si nota anche in ristoranti, caffè e alberghi. Positivamente. Il settore della ristorazione e bar è passato dal 30% di patrimonio netto negativo al 23% nel 2021. Nel 2021 c’era anche il 26% delle imprese in perdita, ma nel 2021 il dato era del 41%. Il settore alberghiero, da parte sua, ha annunciato una percentuale di perdita del 32% nel 2021 rispetto al 40% del 2020. Il profitto medio è aumentato notevolmente, passando da 3.000 € a 13.000 €.

E Benoit Lescrinier conclude: “Pertanto, c’è una vera ripresa nel 2021 per questi settori, ma rimangono fragili all’aumento dei prezzi dell’energia”.