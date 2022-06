TPMP: Il padre di Benjamin Castaldi è vittima di problemi di salute!

Jean-Pierre Castaldi è stato ospite di Jordan de Luxe. Un’opportunità per il padre di Benjamin Castaldi (TPMP) di fidarsi della sua salute.

Il padre di Benjamin Castaldi è stato vittima di alcuni problemi di salute dopo aver girato un famoso lungometraggio. In effetti, il padre dell’editorialista del TPMP ha dichiarato questa disavventura in una recente intervista per Jordan De Luxe. MCE TV ti dice tutto, dalla A alla Z!

TPMP è il programma preferito dei francesi

Non è più un segreto. Nel corso degli anni, TPMP è riuscito a mettersi alla prova sul piccolo schermo. Il minimo che possiamo dire è che sempre più spettatori stanno guardando lo spettacolo condotto da Cyril Hanoun.

la ragione ? I piantagrane di C8 rendono piacevole affrontare le notizie con autenticità. Alcuni giorni fa, Laurent Ruquier ha annunciato che avrebbe lasciato We Live.

Un programma presentato da Lia Salama. “Dopo 30 anni di carriera, ha praticamente dato prova di sé, quindi vuole solo divertirsi, fare esattamente quello che vuole”E il Così ha sottolineato Hugo Manus.

Ma lungi dal credere a un semplice desiderio di cambiamento, alcuni editorialisti del TPMP credono che l’ospite sarà d’accordo con il suo amico.

voci che Compagno di Laurent Rocker rapidamente spazzato via. “Non ha problemi con Leah Salameh, ma è vero che questi due modi di lavorare sono completamente opposti (…) Lì, in questo caso, non è più compatibile con questa forma di animazione congiunta, quindi eccolo qui… “

dalla sua parte, Jill Verdes non è della stessa opinione. “All’inizio dello scorso anno scolastico, è stato il canale a costringere davvero Leah Salameh. Laurent Roquier non lo voleva affatto”, Spiegato sul set TPMP.

Seguire: “Il canale ha detto che stava mettendo Lea Salam per aumentare la folla, quindi Rucker era un po’ offeso, e nemmeno il pubblico si è alzato! È troppo amareggiato per questo. “. MCE TV ti dice di più!

Il padre di Benjamin Castaldi al suo peggio?

Qualunque cosa sia, e nonostante questa situazione, è un argomento completamente diverso di cui vorremmo discutere oggi. Infatti, l’ospite di Jordan De Luxe, Jean-Pierre Castaldi Di recente è stata catturata dai suoi problemi di salute.

Pertanto, il padre del famoso editorialista del TPMP non ha mancato di menzionare il suo peso. La mia unica tristezza [au cinéma] questo è Claude Berry mi ha offerto un ruolo, non posso girare”Catturato l’attore.

E per aggiungere: “Era la Prairie, perché Gerard Depardieu stava lavorando [du cœur]. Ha perso molto peso quindi non può più interpretare il ruolo di Beurier. Quindi mi ha assunto per suonarlo e mi ha chiesto di ingrassare, perché non ero abbastanza grasso. Da allora ho avuto problemi di peso. Perché Ho preso quasi 29 chili per interpretare il ruolo.

chilogrammi che Il padre della stella del TPMP Non è riuscito a perdere. “Ne ho persi 20, ma da allora Vado in giro con 10 o 15 chili di troppo. Eccolo, un po’ meglio, ma dipende dal periodo.