Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato il “coraggio” del suo popolo sabato 500esimo giorno della guerra scatenata dalla Russia, che sabato ha effettuato nuovi micidiali bombardamenti nell’est del Paese. Il simbolico traguardo dei 500 giorni è stato superato quando Kiev, che è impegnata in una controffensiva contro Mosca, venerdì si è assicurata l’impegno di Washington a sganciare bombe a grappolo, un’arma molto controversa, pochi giorni prima del vertice della NATO a Vilnius. L’Ucraina è riuscita anche a restituire i leader che erano in Turchia dopo un accordo, che ha fatto arrabbiare Mosca.

Il Cremlino ha criticato sabato la reintegrazione da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di diversi leader ucraini che sarebbero rimasti in Turchia fino alla fine del conflitto in base a un accordo tra Mosca e Kiev.

E la presidenza ucraina aveva confermato di aver ottenuto il ritorno degli odiati membri del reggimento Azov in Russia dopo “Trattative con la parte turcaSono stati ricevuti all’aeroporto di Istanbul dal presidente Volodymyr Zelensky, in visita in Turchia.Il ritorno dei comandanti dell’Azov dalla Turchia all’Ucraina non è altro che una diretta violazione dei termini degli accordi esistentiHa criticato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo le agenzie di stampa russe.

Secondo lui, sia l’Ucraina che la Turchia hanno violato i termini di questo accordo, che stabiliva che questi uomini sarebbero rimasti in Turchia fino alla fine del conflitto. Il signor Peskov ha collegato questo ritorno a “Il contrattacco fallì“La campagna ucraina è iniziata dall’inizio di giugno e la voglia di Ankara di dimostrarlo”.simbiosiIn vista del vertice Nato di Vilnius dell’11 e 12 luglio.I preparativi per il vertice della NATO sono in corso e, naturalmente, ci sono state molte pressioni su TürkiyeNon ha detto.