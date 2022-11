La Russia è entrata in una recessione economica nove mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina

L’agenzia di statistica Rosstat ha reso noto che questi numeri all’indomani del secondo trimestre sono già sovraccarichi (-4,1%) a causa delle severe sanzioni occidentali prese in primavera per punire Mosca.

Dopo due trimestri negativi consecutivi, la Russia è così entrata in recessione tecnica, secondo la definizione comunemente usata. Il periodo precedente risale al 2020 e all’inizio del 2021, gli anni segnati dalla pandemia di COVID-19.

Mancanza di import ed export, carenza di personale acuita dalla mobilitazione militare, difficoltà nell’approvvigionamento di pezzi di ricambio…: i problemi che le aziende russe devono affrontare oggi sono molteplici.

Strutturalmente, l’economia russa dipende più che mai dalla manna energetica, che è responsabile di circa il 40% delle entrate federali.

Secondo Boris Titov, rappresentante degli uomini d’affari del Cremlino presso il Gabinetto, quasi un terzo delle 5.800 aziende russe recentemente interrogate ha registrato un calo dei propri ricavi negli ultimi mesi.

La mobilitazione di 300.000 riservisti, annunciata da Vladimir Putin il 21 settembre, ha colpito un terzo delle aziende, secondo questo sondaggio, riportato dal quotidiano Kommersant. Un’ampia percentuale nonostante gli sforzi del governo per sostenere finanziariamente le società interessate.

“La situazione ha continuato sorprendentemente a deteriorarsi”, specialmente nei settori del “commercio all’ingrosso e al dettaglio”, “costruzioni meccaniche” o persino “metallurgia”, ha detto all’AFP Dmitry Bolivoch, gestore degli investimenti di Loko Invest a Mosca.

Tuttavia, questo esperto dell’economia russa, come la maggior parte degli osservatori, ha previsto “un calo di circa il -4,5%” tra luglio e settembre.

“Ristrutturazione”

Perché nel caso di decenni di attività, la Russia ha resistito meglio del previsto, per il momento, al torrente di sanzioni. Le autorità hanno inizialmente limitato i danni adottando misure monetarie aggressive, e poi hanno approfittato dei prezzi elevati degli idrocarburi, in particolare del petrolio, di facile esportazione.

Anche gli imprenditori hanno improvvisato proponendosi, aggirando le sanzioni, attraverso paesi terzi.

Secondo le previsioni della Banca Centrale Russa dell’8 novembre, il PIL dovrebbe contrarsi di circa il -3,5% per tutto il 2022, ben lontano dalle nefaste previsioni formulate in primavera.

Il paese è ancora ufficialmente in modalità di piena occupazione, con un tasso di disoccupazione del 3,9% a settembre, secondo l’agenzia di statistica Rosstat.

Dopo aver alzato il tasso di riferimento al 20% in seguito alle prime sanzioni, la Banca centrale russa (CBR) lo ha fissato al 7,5% da metà settembre e non prevede di modificarlo entro la fine dell’anno.

Questa azione è un segno della “ristrutturazione” in corso dell’economia russa, secondo il capo della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina.

“Non tutti i settori sono colpiti allo stesso modo” dalle sanzioni occidentali, ha detto all’AFP Valery Mironov, economista della famosa High School of Economics (HSE) di Mosca.

I colossi tecnologici russi VK e Yandex, ad esempio, hanno registrato una forte crescita delle vendite nel terzo trimestre: l’uscita di molti concorrenti stranieri e il ban da parte delle autorità russe sui principali social network americani hanno permesso loro, in particolare, di rafforzare la propria posizione. nel mercato nazionale.

A settembre, anche l’inflazione è rimasta stabile al 12,63% in un anno, in calo per diversi mesi, secondo i dati pubblicati da Rosstat all’inizio di ottobre.

Ma l’opinione generale è che il quarto trimestre si preannuncia il più complesso. Dimitri Bolivoch prevede che “il Pil potrebbe scendere ulteriormente, fino al 7%”.

“È chiaro che i problemi esistono, ma in realtà vediamo i loro effetti riportati al 2023”, osserva da parte sua Valery Mironov.

“Le sanzioni sono molto forti”, ha ricordato Nabiullina l’8 novembre. Secondo lei, “il suo impatto sull’economia russa e mondiale non dovrebbe essere sottovalutato”.