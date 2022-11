AXA non indicizzerà più parte dei suoi dipendenti: ecco perché

La compagnia assicurativa non registrerà più stipendi superiori complessivamente a 5.400 euro.







Coppia belga

16/11/2022



IlLa compagnia di assicurazioni AXA non indicizzerà completamente gli stipendi senior a partire da gennaio, afferma il rapporto

. La Banca e l’Unione Cristiana (ACV Puls) hanno confermato l’informazione. AXA non indica più stipendi superiori a 5.400 euro in totale. I sindacati non sono d’accordo, ma la direzione ha risposto che nulla era illegale.







Secondo il direttore delle risorse umane Els Jans, un contratto collettivo di lavoro per il settore assicurativo prevede l’indicizzazione automatica delle scale. Ma l’Axa spinge più di queste metriche. “È diventata la norma indicizzare completamente gli stipendi e quindi al CLA abbiamo fatto più del previsto”.

quarto del personale

La questione è stata discussa a lungo con i sindacati senza raggiungere un accordo. Infine, AXA ha deciso unilateralmente di adeguare l’indice salariale più alto. Questa misura riguarderà circa un quarto dei dipendenti, stimati in 3.200 in Belgio.



La signora Gans non può ancora dire cosa consentirà questa misura come risparmio. Secondo il rappresentante di ACV/CSC Vic Van Kerrebroeck, l’impatto finanziario sui lavoratori coinvolti sarà limitato nel prossimo anno. Ma a lungo andare può costare centinaia o migliaia di euro. »

La Direzione non estende altra CCT sui premi assegnati in caso di raggiungimento di specifici obiettivi. Abbiamo però aumentato l’indennità mensile di telelavoro da 30 a 90 euro. Siamo determinati a continuare a garantire il potere d’acquisto dei nostri dipendenti”, sostiene la Direzione Risorse Umane.