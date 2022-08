La russa Gazprom sospenderà “completamente” le sue consegne a ENGIE da giovedì

Il colosso russo del gas Gazprom, in un comunicato pubblicato sul proprio account su Telegram, ha annunciato che sospenderà “completamente” le consegne di gas al gruppo francese ENGIE.

IlIl colosso russo Gazprom ha annunciato, martedì, che da giovedì sospenderà completamente le spedizioni di gas al gruppo francese Engie, a causa del mancato pagamento da parte di quest’ultimo di tutte le consegne effettuate a luglio.







Il gruppo russo ha indicato in un comunicato pubblicato martedì sera sul proprio sito web, che “Gazprom Export ha notificato a Engie la sospensione totale delle consegne di gas dal 1 settembre 2022 fino al completo ricevimento delle somme dovute per le consegne”.

Con un decreto del presidente russo Vladimir Putin firmato a fine marzo, Gazprom specifica che “è vietato consegnare più gas naturale a un acquirente straniero se l’acquirente non effettua il pagamento completo entro il termine specificato nel contratto”.

Tuttavia, Gazprom conferma che martedì a fine giornata non ha ricevuto l’intero importo dovuto per le consegne di luglio. Inge, contattata dall’AFP martedì sera, ha rifiutato di commentare l’annuncio di Gazprom. Engi ha annunciato martedì mattina che Gazprom l’ha informata di ulteriori e immediate riduzioni delle spedizioni di gas “a causa di una controversia tra le due parti in merito all’esecuzione dei contratti”.

Il gruppo afferma di aver già adottato misure per poter rifornire i propri clienti, anche in caso di interruzioni dei flussi di Gazprom.

Le spedizioni di gas russo a Engi sono già diminuite drasticamente dall’inizio del conflitto in Ucraina.







In risposta alle sanzioni occidentali contro Mosca per punire il suo attacco a Kiev, la Russia ha ridotto più volte le forniture di gas all’Europa, da cui dipende fortemente.