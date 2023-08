salute. Eczema, arrossamento… Perché alcuni farmaci non si mescolano bene con il sole?

La fotosensibilizzazione è caratterizzata da reazioni infiammatorie acute. Sono causate da una combinazione di esposizione alla luce solare e dall’uso di un farmaco che contiene una sostanza sensibile a queste radiazioni naturali o artificiali.

Queste reazioni compaiono fin dalla prima esposizione, spesso provocando arrossamenti simili a scottature solari, talvolta associati a bolle (grandi vesciche) o prurito. È strettamente localizzato nelle zone esposte al sole.

Quali farmaci?

Questi possono essere prodotti assunti per via orale (alcuni antibiotici, antinfiammatori, antistaminici, antidepressivi, farmaci per il ritmo cardiaco o sedativi) o farmaci applicati sulla pelle (trattamenti per l’acne, antisettici topici, trattamenti antifungini o creme antiallergiche).

I farmaci antiallergici riportano sulla confezione un simbolo distintivo (un triangolo rosso contenente un sole e una nuvola) per identificarli facilmente e adottare così adeguate misure preventive.